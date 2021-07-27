Son dakika transfer haberleri: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray açıklaması! Transfer...

PSV Eindhoven hezimetinin ardından transfer konusunda hızlanan Galatasaray, son olarak Steaua Bukreş forması giyen Olimpiu Morutan'ı gundemine almıştı. Scout ekibinin onerdiği, teknik heyetin ise transfer listesinin en ust sırasına yazdığı 22 yaşındaki 10 numara da sarı-kırmızılı takımda forma giymek icin can atıyor.

4-1 kazandıkları Universitatea Craiova macında bir gol atan Olimpiu Morutan karşılaşmanın ardından performansı ve Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. Rumen futbolcu, "Becali kimi kovacağını en iyi bilir. Eleştirirler daha ileri gitmemi sağlıyor. Daha ucuza transfer olabilmek adına ilk iki mac kotu oynadım! Şaka yapıyorum tabii" dedi.