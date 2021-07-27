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Son dakika transfer haberleri: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray açıklaması! Transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Olimpiu Morutan oldu. Rumen orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulübe gelmeye hazır olduğunu belirtirken, "Ben de Galatasaray’a transfer olursam mutlu olurum. Neler olacak göreceğiz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray açıklaması! Transfer...

PSV Eindhoven hezimetinin ardından transfer konusunda hızlanan Galatasaray, son olarak Steaua Bukreş forması giyen Olimpiu Morutan'ı gundemine almıştı. Scout ekibinin onerdiği, teknik heyetin ise transfer listesinin en ust sırasına yazdığı 22 yaşındaki 10 numara da sarı-kırmızılı takımda forma giymek icin can atıyor.

Son dakika transfer haberleri: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray açıklaması! Transfer...

4-1 kazandıkları Universitatea Craiova macında bir gol atan Olimpiu Morutan karşılaşmanın ardından performansı ve Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. Rumen futbolcu, "Becali kimi kovacağını en iyi bilir. Eleştirirler daha ileri gitmemi sağlıyor. Daha ucuza transfer olabilmek adına ilk iki mac kotu oynadım! Şaka yapıyorum tabii" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray açıklaması! Transfer...

Sarı-kırmızılı takıma transferi konusunda ise, "Galatasaray haberleriyle ilgili bir şey bilmiyorum ama benimle ilgilenmeleri sevindirici... Transfer olursam mutlu olurum. Neler olacak goreceğiz. Alexandru Cicaldau'yu da transfer icin tebrik etmek istiyorum. Ona iyi şanslar diliyorum" diye konuştu.

Son dakika transfer haberleri: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray açıklaması! Transfer...

"TERİM'İN MORUTAN'A İLGİSİ VAR"

Olimpiu Moruţan'ın menajeri Florin Vulturar da Rumen basınına acıklamalar yaptı. Vulturar "Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in ilgisinin olduğu doğru. Teklifler var ancak bunları acıklayamam. Olimpiu Moruţan, Galatasaray gibi buyuk bir kulupte oynamayı istiyor; bu yaz ayrılacak. Doğru rakamlara transferin olacağını duşunuyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray açıklaması! Transfer...

MORUTAN KİMDİR?
Romanya'da FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki hucum oyuncusu Morutan, 2018 yılında Botosani'den FCSB'ye 700 bin euro'ya transfer olmuştu. Bu sezon ligde oynadığı 25 macta 6 gol attı ve 12 asist yaptı. Tum kulvarlarda ise 36 macta 8 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

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