Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

Transferde bu sezon yolları sürekli kesişen Galatasaray ile Beşiktaş yine karşı karşıya geldi. Daha önce Rosier, Ghezzal ve Gedson'da kapışan iki kulüp, şimdi de milli futbolcunun peşine düştü.
Transferde bu sezon yolları sürekli kesişen Galatasaray ile Beşiktaş yine karşı karşıya geldi. Daha önce Rosier, Ghezzal ve Gedson'da kapışan iki kulüp, şimdi de milli futbolcunun peşine düştü.
PSV SONRASI MERT LİSTEYE GİRDİ
İlk olarak siyah-beyazlıların radarında bulunan milli kaleci Mert Günok, son PSV maçının ardından Cimbom'un gündemine oturdu.
TERİM MERT GÜNOK İLE GÖRÜŞTÜ
Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in, Mert Günok ile görüşerek, transferi konusunda ilk konuşmayı yaptığı öğrenildi.
RESMİ TEKLİF YAPILMADI
Galatasaray'ın, Başakşehir'e henüz resmi bir teklif yapmasa da, görüşme konusunda kulübü bilgilendirdiği dile getirildi.
MUSLERA ÇILDIRTMIŞTI
Son oynanan PSV Eindhoven karşılaşmasında kendisine yakışmayacak goller yiyen Muslera'nın durumunu da göz önüne alan sarı-kırmızılılar, yerli kaleciler içerisinde en uygun ismin Mert Günok olduğuna karar verdi.
DİĞERLERİ GÜVEN VERMEDİ
Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Berk Balaban gibi yedek isimler olmasına rağmen, Muslera'nın yanına koyabilecekleri bir kaleci arayışına giren Galatasaray, Mert Günok'a ilk teklifi yaptı.
MUSLERA İLE ROTASYONLU
Terim'in, maç yoğunluğunu göz önüne alarak Muslera ile Mert'i rotasyonlu olarak kullanmayı amaçladığı ifade edildi.
ALTERNATİF ATAKAN
Cimbom'un, Mert'e alternatif olarak Bursaspor ile sözleşme yenilemeyen Atakan Dadakdeniz ile de ilgilendiği vurgulandı.
GALATASARAY DEFTERİ KAPATMADI
Cimbom, Ghezzal ve Rosier defterini hala kapamadı. Beşiktaş cephesi, "Futbolcular ile anlaştık" demesine rağmen, Galatasaray sürekli fiyat artırımına giderek, bonservis konusunda siyah-beyazlıları zor duruma soktu.
İKNA TURUNDA
Gerek Ghezzal'in kulübü Leicester, gerekse Rosier'in takımı Sporting, sarı-kırmızı ekipten gelen bu öneriler karşısında Beşiktaş'a bir türlü "Tamam" demedi. Cim-Bom'un oyuncuları da ikna etmek için yine çaba içinde olduğu vurgulandı.