Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Aslan, siyah beyazlıların gündemindeki milli oyuncu Mert Günok'u gündemine aldı. İşte transfer çalımına dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 12:03
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

Transferde bu sezon yolları sürekli kesişen Galatasaray ile Beşiktaş yine karşı karşıya geldi. Daha önce Rosier, Ghezzal ve Gedson'da kapışan iki kulüp, şimdi de milli futbolcunun peşine düştü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

PSV SONRASI MERT LİSTEYE GİRDİ

İlk olarak siyah-beyazlıların radarında bulunan milli kaleci Mert Günok, son PSV maçının ardından Cimbom'un gündemine oturdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

TERİM MERT GÜNOK İLE GÖRÜŞTÜ

Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in, Mert Günok ile görüşerek, transferi konusunda ilk konuşmayı yaptığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Galatasaray'ın, Başakşehir'e henüz resmi bir teklif yapmasa da, görüşme konusunda kulübü bilgilendirdiği dile getirildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

MUSLERA ÇILDIRTMIŞTI

Son oynanan PSV Eindhoven karşılaşmasında kendisine yakışmayacak goller yiyen Muslera'nın durumunu da göz önüne alan sarı-kırmızılılar, yerli kaleciler içerisinde en uygun ismin Mert Günok olduğuna karar verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

DİĞERLERİ GÜVEN VERMEDİ

Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Berk Balaban gibi yedek isimler olmasına rağmen, Muslera'nın yanına koyabilecekleri bir kaleci arayışına giren Galatasaray, Mert Günok'a ilk teklifi yaptı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

MUSLERA İLE ROTASYONLU

Terim'in, maç yoğunluğunu göz önüne alarak Muslera ile Mert'i rotasyonlu olarak kullanmayı amaçladığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

ALTERNATİF ATAKAN

Cimbom'un, Mert'e alternatif olarak Bursaspor ile sözleşme yenilemeyen Atakan Dadakdeniz ile de ilgilendiği vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

GALATASARAY DEFTERİ KAPATMADI

Cimbom, Ghezzal ve Rosier defterini hala kapamadı. Beşiktaş cephesi, "Futbolcular ile anlaştık" demesine rağmen, Galatasaray sürekli fiyat artırımına giderek, bonservis konusunda siyah-beyazlıları zor duruma soktu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Fatih Terim Mert Günok ile görüştü (GS spor haberi)

İKNA TURUNDA

Gerek Ghezzal'in kulübü Leicester, gerekse Rosier'in takımı Sporting, sarı-kırmızı ekipten gelen bu öneriler karşısında Beşiktaş'a bir türlü "Tamam" demedi. Cim-Bom'un oyuncuları da ikna etmek için yine çaba içinde olduğu vurgulandı.

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