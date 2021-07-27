Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne'ye Cagliari talip oldu!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Mbaye Diagne ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu West Bromwich Albion'da kiralık geçiren Senegalli futbolcuya İtalya'dan talip çıktı.

Tuttomercato'nun haberine göre; İtalyan ekibi Cagliari, Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'daki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek 29 yaşındaki futbolcunun transferi için temasların başladığı ifade edildi.

Senegalli futbolcunun iki yıllık maaşından çıkmak isteyen Galatasaray yönetiminin transferde kolaylık sağlayacağı belirtildi.