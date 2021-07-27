Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray PSV Eindhoven maçına hazır! Yeni transfer Sacha Boey ilk idmanına çıktı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray PSV Eindhoven maçına hazır! Yeni transfer Sacha Boey ilk idmanına çıktı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile 28 Temmuz Çarşamba günü yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanda yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey de yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 20:04 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 20:14
Son dakika spor haberleri: Galatasaray PSV Eindhoven maçına hazır! Yeni transfer Sacha Boey ilk idmanına çıktı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. İdman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey de yer aldı.


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