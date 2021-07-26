Son dakika transfer haberi: Galatasaray taraftarından Henry Onyekuru kampanyası!

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, geçtiğimiz günlerde üç ismi birden kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılarda listede yer alan oyunculardan biri de Henry Onyekuru...

Galatasaray'ın transferini beklettiği Henry Onyekuru konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac, Nijeryalı oyuncuyu son hazırlık maçının kadrosuna almadı ve kadro dışı bıraktı. Bu haberin ardından taraftarlar, Onyekuru'nun alınması için kampanya başlattı. Nijeryalı, Galatasaray'a dönebilmek için Monaco'ya rest çekmiş ve geçen sezon da kadro dışı kalmıştı.

Daha önce Galatasaray'a 3 farklı dönemde kiralanan 24 yaşındaki Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 71 karşılaşmada 22 gol atarken 12 de asist yaptı.