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Stanciu kabul etmişti

Stancıu 10 numara arayan Galatasaray’ın bir numaralı gözdesiydi. Resmi teklif bizzat Başkan Burak Elmas tarafından yapıldı. Stanciu’nun Galatasaray’a ‘Evet’ dediği ancak Slavia Prag önerilen bonservis ücretini beğenmedi. Nitekim Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, “Gelen teklif 4 milyon euro’ydu ve bu bizim için hem şok hem de hayal kırıklığı idi" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Stanciu kabul etmişti
Stancıu 10 numara arayan Galatasaray'ın bir numaralı gözdesiydi. Resmi teklif bizzat Başkan Burak Elmas tarafından yapıldı. Stanciu'nun Galatasaray'a 'Evet' dediği ancak Slavia Prag önerilen bonservis ücretini beğenmedi. Nitekim Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, "Gelen teklif 4 milyon euro'ydu ve bu bizim için hem şok hem de hayal kırıklığı idi" dedi.
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