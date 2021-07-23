Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt'la anlaştı! İşte geliş tarihi

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt'la anlaştı! İşte geliş tarihi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile el sıkıştı. Yıllık 1.8 milyon euro karşılığında 3 yıllığına anlaşma sağlanan yıldız ismin İatanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt'la anlaştı! İşte geliş tarihi
Galatasaray uzun süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, en son Crystal Palace'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık kontrat karşılığında el sıkıştı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 1.8 milyon Euro garanti ücret alacak olan tecrübeli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.
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