Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt'la anlaştı! İşte geliş tarihi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile el sıkıştı. Yıllık 1.8 milyon euro karşılığında 3 yıllığına anlaşma sağlanan yıldız ismin İatanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray uzun süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, en son Crystal Palace'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık kontrat karşılığında el sıkıştı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 1.8 milyon Euro garanti ücret alacak olan tecrübeli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.