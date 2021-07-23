Son dakika Galatasaray haberleri | ST. Johnstone'dan flaş talep!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'a farklı mağlup olan Galatasaray'da tur ihtimali oldukça zorlaştı. Maçı uzatmalara götürmek için 4 farklı galip gelmesi gereken Aslan, bunu başaramazsa Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna düşecek. Burada temsilcimizin, İskoçya ekibi ST Johnstone ile karşılaşması bekleniyor. İskoçlardan da bu doğrultuda flaş bir talep geldi. Teknik direktör Callum Davidson, Galatasaray eşleşmesinin Türkiye'nin corona virüsü listesinde kırmızı renkte olması nedeniyle tarafsız sahada oynanamasını istedi.