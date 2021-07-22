Son dakika Galatasaray haberi: Paramparça!

Galatasaray için sezon kötü başladı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında, PSV Eindhoven'a 5-1'lik skorla mağlup olmaktan kurtulamadı. Büyük beklentilerle başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, '10 günde transferleri tamamlama' sözü vermesine karşın bir aylık sürede sadece Barış Alper Yılmaz'ı kadroya katabildi. Sezonun tamamlanmasının ardından birçok as oyuncusunu kaybeden sarı-kırmızılı ekip, takıma gerekli takviyelerin yapılmamasının faturasını dün akşam ağır ödedi.

ZAHAVI'Yİ TUTAMADIK

Cimbom'a 5 atan PSV'de özellikle hat-trick yapan Zahavi maça damgasını vuran isimdi. Diğer iki golü ise Götze kaydetti. Sarı-kırmızılı ekibin tek golü 42. dakikada geldi. Emre Kılınç skoru 2-1'e taşısa da bu gol 'şeref sayısı' olmaktan öteye gidemedi. İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Temmuz'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Tur atlayan takım, Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Elenen ise Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone ile oynayacak.

PAOK İLK 11'İNİ SAHAYA SÜRDÜ

PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, Hollanda ekibinin 14 Temmuz'da PAOK'a karşı oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkan ilk 11'i bozmadı. Deneyimli teknik adam, ilk 11'ini Drommel- Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Van Ginkel, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi'den oluşturdu. Schmit ikinci yarıda dört değişikliğe imza attı.

3 İSİM İLK KEZ OYNADI

PSV'de Galatasaray karşısında ilk 11'de forma şansı bulan üç isim ilk kez Hollanda ekibinin formasını giydi. Yaz transfer döneminde kadroya katılan oyunculardan Joel Drommel, Phillipp Mwene ve Andre Ramalho, Roger Schmidt tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

PSV-Galatasaray mücadelesi kapalı gişe oynandı. Satışa çıkan 23 bin 500 bileti, 3 gün önceden tüketen Hollandalılar, kendilerine ayrılan yerleri dün akşam doldurdular. PSV taraftarları maç öncesi hazırladıkları görsel şovla futbolu ne kadar özlediklerini ortaya koydular. Pandemi kuralları gereği maçta deplasman tribünü boş bırakıldı.

SİFTAH YAPTILAR

Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön eleme turu nedeniyle sezonu erkan açan Galatasaray buna karşılık transferde beklenen adımları atamadı. Sadece 3 takviye yapabilen sarı-kırmızılı ekipte takıma yeni katılan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara, PSV karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Barış Alper Yılmaz ise yedekler arasında yer aldı.