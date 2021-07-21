Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Mario Rui'nin menajerinden Galatasaray sözleri!

Son dakika transfer haberi: Mario Rui'nin menajerinden Galatasaray sözleri!

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon kadro mühendisliği kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da eksik bölgeler belirlendi. Sol bek mevkisine nokta atışı bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, hedefteki isimlerle temaslarına devam ediyor. Aslan'ın sağ bek listesinde üst sıralarda yer alan Napoli'nin yıldız sağ beki Mario Rui'nin menajerinden transfer sözleri geldi. 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisi, Galatasaray ile yapılan görüşmenin detaylarını aktardı ve yıldız ismin geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 17:50
Son dakika transfer haberi: Mario Rui'nin menajerinden Galatasaray sözleri!

Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da adaylarla görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olduğu belirtilen Mario Rui'nin menajeri Giuffredi, oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Mario Rui'nin menajerinden Galatasaray sözleri!

"GALATASARAY'IN TEKLİFİ TARİH OLDU"
Galatasaray'dan gelen teklifin tatmin edici olmadığını belirten menajer, "Napoli, Rui dahil tüm oyuncuları transfer pazarına koydu. Rui için bazı takımlardan teklifler geldi. Türkiye'de Galatasaray'ın bir teklifi oldu ancak hemen sonuçlandı. Herhangi bir ekonomik anlaşma olmadı. Bu teklif artık tarih oldu, Rui'nin Napoli'de kalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Mario Rui'nin menajerinden Galatasaray sözleri!

"RUI DEĞERİNİ GÖSTERECEK"
Napoli'nin Emerson transferi sonrasında Rui'nin durumunun ne olacağı sorulan menajer, "Napoli gibi önemli bir takımda sadece bir tane 11 oyuncuyu olmaz, rekabet olur. Futbol bir rekabet oyunudur ve ben bile her gün diğer menajerlerle rekabet ediyorum. Mario Rui de Napoli'de değerini gösterecek." dedi.

Son dakika transfer haberi: Mario Rui'nin menajerinden Galatasaray sözleri!

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Napoli adına 36 resmi maça çıkarken önceki sezon İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Mario Rui 11 kez A Milli Takım forması giydi.

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