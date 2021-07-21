Son dakika transfer haberi: Mario Rui'nin menajerinden Galatasaray sözleri!

Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da adaylarla görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olduğu belirtilen Mario Rui'nin menajeri Giuffredi, oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN TEKLİFİ TARİH OLDU"

Galatasaray'dan gelen teklifin tatmin edici olmadığını belirten menajer, "Napoli, Rui dahil tüm oyuncuları transfer pazarına koydu. Rui için bazı takımlardan teklifler geldi. Türkiye'de Galatasaray'ın bir teklifi oldu ancak hemen sonuçlandı. Herhangi bir ekonomik anlaşma olmadı. Bu teklif artık tarih oldu, Rui'nin Napoli'de kalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.