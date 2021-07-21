Galatasaray PSV karşısında nasıl tur atlar? Deplasman kuralı geçerli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu PSV Eindhoven'a 5-1'lik farklı skorla mağlup olarak tur şansını zora soktu.

PSV'nin gollerini Eran Zahavi (3) ve Götze (2) atarken, G.Saray'ın tek sayısı Emre Kılınç'tan geldi.

GALATASARAY PSV KARŞISINDA NASIL TUR ATLAR?



Bu maçın ardından gözler 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi. Peki, Galatasaray, PSV karşısında turu geçmek için sahadan hangi skorlarla galip ayrılmalı? İşte yanıtı...



İlk maçı deplasmanda 5-1 kaybeden Galatasaray, evinde oynayacağı rövanştan en az 4 farklı galip ayrılmak zorunda. Deplasman golü kuralının kalkmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar alacağı her türlü 4 farklı galibiyette maçı uzatmaya taşıyacak. Uzatmalarda da aradaki skor farkı değişmezse turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyeeek.



5 farklı galibiyette ise tur atlayan taraf Galatasaray olacak. Temsilcimiz, rakibi karşısında beraberlik ve yenilgi dışında üç farklı skorla sahadan galibiyetle ayrılsa dahi Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.