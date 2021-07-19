Son dakika transfer haberi: Galatasaray Paris Saint-Germain'le Layvin Kurzawa transferinde anlaştı!

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Layvin Kurzawa'yı gündemine almıştı. Fransız basınından RMC Sport, sarı-kırmızılıların oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain ile anlaştığını duyurdu. Son kararı Layvin Kurzawa verecek. Oyuncunun daha önce çıkan haberlerde, Premier Lig'e gitmek istediği iddia ediliyordu.

Sol bek transferinde birçok ismi gündemine alan Galatasaray, Layvin Kurzawa için yoğun mesai harcıyordu. Başkan Burak Elmas da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurzawa'yı bonservisiyle istiyoruz. PSG ile görüşmeler sürüyor. Gedson'un transferini bitirmiştik. Benfica'da devrim oldu. İki ismin kısa süre içinde gelmesini bekliyoruz" demişti.

Kariyerine Monaco'da başlayan 28 yaşındaki Polonya asıllı sol bek, 2015'te Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Orta sahanın solunda ve stoper mevkilerinde de forma giyebilen Kurzawa, PSG'de çıktığı 152 karşılaşmada 14 gol atarken 23 de asist kaydetti.