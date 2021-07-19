Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 10 milyon dolarlık doping! Transfer...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 10 milyon dolarlık doping! Transfer...

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kasa dolacak. Socios.com platformuna Eylül 2019’da dahil olan sarı-kırmızılıların kasasına ağustos ayında 10 milyon dolarlık bir para girecek. Bu para, transferde yönetimin elini rahatlatacak. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:05
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 10 milyon dolarlık doping! Transfer...

Spor ve eğlence sektörünün kripto parası Chiliz ($CHZ) tarafından hayata geçirilen ve Socios.com platformuna eylül 2019'da dahil olan Galatasaray'a ağustos ayının ilk haftasında 10 milyon dolarlık bir ödeme yapılacağı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre daha önce 3 milyon dolar ön ödeme alan Galatasaray, $GAL Fan Token'ın gösterdiği performansla önemli bir bir gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar böylece 1.5 senede 13 milyon dolar kasasına koymuş olacak.

Ağustos başında alınacak 10 milyon dolar özellikle transferde sarı-kırmızılıları rahatlatacak. Burak Elmas ve yönetimi, bu nakitle transfer işlemlerini halletmeye çalışacak.

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