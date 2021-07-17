Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alassane Ndao ile ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Alassane Ndao, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla pek çok takımın transfer radarına girmeyi başardı. Ndao'nun Galatasaray ile anlaştığı iddia edilirken, menajeri Doğan Ercan bu iddialara açıklık getirdi. Radyospor'a konuşan Ercan, "Galatasaray ile ne görüştük, ne telefonlaştık, ne kulübe bir teklif geldi. Hepsi boş, öyle bir şey yok. Ndao'nun bir değeri var ve kulübünde de iyi bir oyuncu. Altın yumurtlayan tavuğunu başkasına verir misin?" ifadelerini kullandı.

"BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO"

24 yaşındaki futbolcuya Rus ekiplerinin talip olduğu söyleyen Ercan, en ciddi adayın ise İspanyol ekibi Sevilla olduğunu dile getirdi ve şunları aktardı:

Ndao için Karagümrük 5 milyon euro istiyor. Dinamo Moksova, Spartak Moskova ve CSKA'dan aradılar. Al-Jazira da var. Monchi, Süleyman Hurma'yı aradı. Sevilla da Ndao'yu istiyor. Zaten en istekli kulüp o. Olursa olur. Birçok kulüp Avrupa Şampiyonası'nı bekledi. Yavaş yavaş hareketlilik oluyor transferde...

"TERİM'İN ÖYLE BİR OYUNCUDAN HABERİ YOK"

Ercan, Fatih Terim'in planları arasında da Ndao'nun yer almadığını söyledi ve "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmedik. Fatih Terim'in öyle bir oyuncudan da haberi yok, gündeminde de yok, tanımıyormuş. Gerek yok tanımasına da. Avrupa'dan iyi bir teklif gelirse inşallah değerlendiririz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmedik. Karagümrük de büyük bir camia" diyerek sözlerini noktaladı.