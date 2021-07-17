Oğulcan krizi

Geçen sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan Oğulcan Çağlayan, Ç.Rize'den usulsüz şekilde ayrıldığı gerekçesiyle ceza almıştı. Oğulcan, 6 maçtan men ve 1 milyon 200 bin euro tazminata mahkum edilmişti. Karar daha sonra 3 maça indirilse de para cezası onanmıştı. TFF, para cezası ödenmediği için 25 yaşındaki futbolcuya lisans çıkarmadı. UEFA'nın herhangi bir yaptırıma olmamasına rağmen TFF'nin lisans vermemesi sarı-kırmızılıları ayağa kaldırdı. 15 Temmuz 00.00'da PSV maçı kadrosu bildirilirken, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan dışarıda kaldı.