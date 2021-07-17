Haberler Galatasaray Oğulcan krizi

Oğulcan krizi

Galatasaray'da son dakika haberi... Oğulcan Çağlayan’ın Ç.Rizespor ile tazminat davası sürdüğü için TFF, lisans izni vermedi. 25 yaşındaki futbolcu, PSV maçı kadrosunda yer alamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Oğulcan krizi
Geçen sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan Oğulcan Çağlayan, Ç.Rize'den usulsüz şekilde ayrıldığı gerekçesiyle ceza almıştı. Oğulcan, 6 maçtan men ve 1 milyon 200 bin euro tazminata mahkum edilmişti. Karar daha sonra 3 maça indirilse de para cezası onanmıştı. TFF, para cezası ödenmediği için 25 yaşındaki futbolcuya lisans çıkarmadı. UEFA'nın herhangi bir yaptırıma olmamasına rağmen TFF'nin lisans vermemesi sarı-kırmızılıları ayağa kaldırdı. 15 Temmuz 00.00'da PSV maçı kadrosu bildirilirken, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan dışarıda kaldı.
SON DAKİKA