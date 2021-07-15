Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Alassane Ndao için yaptığı teklif kabul edildi!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Alassane Ndao için yaptığı teklif kabul edildi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçıyla açacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sağ kanada takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao... İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 07:59
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Alassane Ndao için yaptığı teklif kabul edildi!

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-kırmızılılarda sağ kanat takviyesi öncelikli hedef...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Alassane Ndao için yaptığı teklif kabul edildi!

Cimbom, sağ kanadını güçlendirmek için Süper Lig'i bilen bir ismi kadrosuna katacak. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Alassane Ndao ve kulübü Fatih Karagümrük'le transfer için anlaştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Alassane Ndao için yaptığı teklif kabul edildi!

Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda başarılı bir performans sergileyen Senegalli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakan Aslan, Karagümrük'e Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra 1 milyon euro teklif etti ve olumlu dönüş aldı. 2020-21'de 38 karşımaşmaya çıkan ve 11 gol, 9 asist ile skora katkı veren Ndao ile resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.

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