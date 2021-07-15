Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Alassane Ndao için yaptığı teklif kabul edildi!

Cimbom, sağ kanadını güçlendirmek için Süper Lig'i bilen bir ismi kadrosuna katacak. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Alassane Ndao ve kulübü Fatih Karagümrük 'le transfer için anlaştı.

Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda başarılı bir performans sergileyen Senegalli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakan Aslan, Karagümrük'e Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra 1 milyon euro teklif etti ve olumlu dönüş aldı. 2020-21'de 38 karşımaşmaya çıkan ve 11 gol, 9 asist ile skora katkı veren Ndao ile resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.