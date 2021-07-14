Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Patrick van Aanholt hamlesi! Ücrette anlaşıldı... (GS spor haberi)

Saracchi sonrasında sol bek bölgesini henüz dolduramayan sarı-kırmızılılar, Patrick van Aanholt ile görüşmelerini sürdürüyor. Crystal Palace ile kontratı biten 30 yaşındaki sol bekin istediği imza parası nedeniyle görüşmeler final aşamasına gelemezken, yıllık ücret talebi 1 milyon 750 bin Euro...