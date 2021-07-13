Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! İşte son teklif

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! İşte son teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Teknik direktör Fatih Terim'le sözleşme uzattıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Younes Belhanda'nın yerine 10 numara arayışlarını sürdürüyor. Bir an önce orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Rumen yıldız Nicolae Stanciu'yu gündemine almıştı. Stanciu için Slavia Prag'la görüşmelerini sürdüren Cimbom, yeni bir teklifle Çek kulübünün kapsını çaldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! İşte son teklif

Galatasaray, Nicolae Stanciu'nun transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Pazarlığa 4 milyon euro'dan başlayan sarıkırmızılı ekip, daha sonra 4.5 milyon euro'ya çıkardığı teklifini son olarak 6 milyon euro'ya yükseltti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! İşte son teklif

Gelen bilgilere göre; Galatasaray 4.5 milyon Euro'nun üzerine 1.5 milyon euro'luk başarı bonusu teklif etti. 28 yaşındaki Rumen 10 numaranın bonservisi için 7.5 milyon euro isteyen Slavia Prag'ın bu rakama nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! İşte son teklif

GALATASARAY'A GELMEYE HAZIR
Bu arada transferle ilgili, Rumen gazeteci Emanuel Rosu'nun haberinde, "Galatasaray, Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Görüşmeler yolunda" ifadesini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! İşte son teklif

Hagi ve Popescu'nun da araya girmesiyle Stanciu'nun Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığını belirten Rosu, "Türk takımına katılmakla çok ilgileniyor. Ancak kulübüne Galatasaray'a gitmek için herhangi bir baskı yapmıyor. Ne olacağını zaman gösterecek" diye konuştu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! İşte son teklif

Karıyeri boyunca 385 maça çıkan Nicolae Stanciu, 78 gol atarken. 76 da asist yaparak toplamda 154 gole direkt etki etti.. Rumen futbolcu geçen sezon Slavia Prag'a 45 maçta 16 gol ve 8 asistlik katkı yaptı. Bu performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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