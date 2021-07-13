Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolae Stanciu ısrarı! İşte son teklif

Galatasaray, Nicolae Stanciu'nun transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Pazarlığa 4 milyon euro'dan başlayan sarıkırmızılı ekip, daha sonra 4.5 milyon euro'ya çıkardığı teklifini son olarak 6 milyon euro'ya yükseltti.

Gelen bilgilere göre; Galatasaray 4.5 milyon Euro'nun üzerine 1.5 milyon euro'luk başarı bonusu teklif etti. 28 yaşındaki Rumen 10 numaranın bonservisi için 7.5 milyon euro isteyen Slavia Prag'ın bu rakama nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.