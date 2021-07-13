Son dakika GS haberleri | Yunanistan'da yaşanan olayların ardından TFF'den Galatasaray için destek mesajı!

Yunanistan'a hazırlık maçı için giden Galatasaray kafilesi skandal bir tavırla karşılaştı. İstanbul'da yaptığı PCR testleri Yunan yetkililerce kabul görmeyen sarı kırmızılılar, yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilmelerinin ardından İstanbul'a dönme kararı aldı.

Sarı kırmızılılar, Olimpiyakos ile oynayacağı özel maç için gittiği Atina'ya uçtu. Yunan yetkililerin talep ettiği son 72 saatte istenen PCR testini yaptıran takım kafilesinden havaalanında bir kez daha test istendi. Oyuncular ve teknik heyet Atina havaalanında 2 saate yakın beklemek zorunda kaldı. Sorunun çözülememesi üzerine Galatasaray İstanbul'a dönüş kararı aldı.

Atina'da yaşanan olay Ankara'da da yankılandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi niyet ve centilmenlikten uzak davranışlar kabul edilemez. Tüm takımlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Yapılan ilkel tavrı kınıyorum" dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise, Galatasaray'ın yanında olduğunu belirtti. "Yunan otoriterlerinin yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Futbol Federasyonundan da konuya ilişkin açıklama geldi. "Sporun ruhuna yakışmayan bu tutumu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübü'müzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, yaptığı açıklamada Yunan heyetinden özür beklediklerini ve yapılan saygısızlığın kabul edilmeyeceğini söyledi. Kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden o anları "Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler" başlığı ile paylaştı.

Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımıcıs Niekos Hardalias, "Rapid testi yapmayı reddetmeleri üzerine, Galatasaray kafilesinin Yunanistan'a girişine izin verilmemesini emrettim" dedi.

Gece yarısı yurda dönen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim Atina'da yaşananlara tepki gösterdi.