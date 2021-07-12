Son dakika transfer haberi: Galatasaray Van Aanholt ile anlaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor (GS spor haberi)

30 yaşındaki Hollandalı'yı Avrupa'da da isteyen takımlar olduğu ancak Galatasaray'ın başarılı futbolcuya imza attırmaya çok yakın olduğu bildirildi. İstanbul'da yapılacak görüşmede son detayların halledilmesi ve Crystal defterini kapatan Van Aanholt'un 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



KİMDİR?



Kariyeri boyunca daha çok İngiltere'de forma giyen Patrick van Aanholt, bugüne kadar Leicester, Chelsea, Sunderland, Wigan ve Crystal Palace gibi kulüplerde top koşturdu. Hollandalı futbolcu toplam 381 maçta 33 gol ve 32 asiste imza attı.



