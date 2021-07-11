Galatasaray'da Stanciu gelişmesi! Teklif...

Galatasaray'ın 10 numara arayışları devam ederken son dönemde Rumen Nicolae Stanciu ön plana çıkan isim oldu. Özellikle de Hagi ile Popescu'nun Galatasaray ziyaretlerinin ardından…



Romanya basını da konuya yakın ilgi gösterirken 28 yaşındaki başarılı orta saha için İskoç şampiyonu Rangers ile Galatasaray'ın yarıştığı ifade edildi.



"Türkler bu yaz Nicolae Stanciu'yu transfer etmeyi çok istiyorlar" denilen haberde şu ifadeler kullanıldı: Slavia Prag, oyuncu için 7.5 milyon euro'dan daha az bir miktarı kabul etmeyeceğini açıkladı. Bu yüzden Galatasaray'ın teklifini 4 milyon euro'ya yükseltmesinin anlamı kalmadı. Stanciu'nun Galatasaray'a transferi düz bir çizgiye girdi.