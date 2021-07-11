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Galatasaray'da Stanciu gelişmesi! Teklif...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı kırmızılılar, Nicolae Stanciu için girişimlerini sürdürürken, Rumen basınından flaş bir haber geldi. Aktarılan bilgilere göre Aslan, yıldız futbolcu için Slavia Prag'a resmi teklifte bulundu. Galatasaray ile beraber Rangers'ın da istediği Nicolae Stanciu için Çekya ekibinden beklenmedik cevap geldi. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Galatasaray'da Stanciu gelişmesi! Teklif...

Galatasaray'ın 10 numara arayışları devam ederken son dönemde Rumen Nicolae Stanciu ön plana çıkan isim oldu. Özellikle de Hagi ile Popescu'nun Galatasaray ziyaretlerinin ardından…

Romanya basını da konuya yakın ilgi gösterirken 28 yaşındaki başarılı orta saha için İskoç şampiyonu Rangers ile Galatasaray'ın yarıştığı ifade edildi.

"Türkler bu yaz Nicolae Stanciu'yu transfer etmeyi çok istiyorlar" denilen haberde şu ifadeler kullanıldı: Slavia Prag, oyuncu için 7.5 milyon euro'dan daha az bir miktarı kabul etmeyeceğini açıkladı. Bu yüzden Galatasaray'ın teklifini 4 milyon euro'ya yükseltmesinin anlamı kalmadı. Stanciu'nun Galatasaray'a transferi düz bir çizgiye girdi.

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