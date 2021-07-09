Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Kalifa Coulibaly, Anel Ahmedhodzic, Ricardo Rodriguez... | Gs haberleri

ANEL AHMEDHODZIC Malmö'de forma giyen 1.92'lik stoper için Galatasaray, Napoli ile yarışmaya başladı. Şu an için Galatasaray'ın 22 yaşındaki Anel için bir teklif sunup sunmadığı hakkında net bir bilgi yok.

RICARDO RODRIGUEZ Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Ricardo Rodriguez, Galatasaray'ın radarına girdi. Sol bek arayışlarını sürdüren Aslan, EURO 2020'de oldukça iyi bir performans sergileyen Ricardo Rodriguez ile ilgiliyor. Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz, Galatasaray'ın transferdeki rakibi oldu.