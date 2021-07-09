Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Mustafa Kocabey'den flaş sözler! Radamel Falcao ve Fenerbahçe... (GS haberi)

"FENERBAHÇE PEREIRA'DAN ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR"

Ali Koç, Pereira'ya çok güveniyordu belki de. Ali Koç daha iyi bilir tabii. Hiçbir zaman camialarda ikincilik ve üçüncülük başarı değildir ve olamaz da. Pereira'dan da bu sene şampiyonluk bekliyorlar çünkü geçen sene iyi transferler yapıldı aslında bakıldığında. Fenerbahçe büyük bir camia ancak taraftar desteği yokken bu camialar çok şey kaybediyor. Bu sene daha farklı olacak her şey.

BATUHAN CEVABI

En beğendiğiniz forvet Türk olarak mesela Batuhan Karadeniz var alt liglerde? sorusuna Kocabey, "Batuhan'ı ben Beşiktaş'ın alt yapısından beri takip ediyorum. Hakikaten çok yetenekli bir oyuncu ama genç oyuncuların yanında çok iyi bir ağabey lazım. Beşiktaş'ta biri ona bunu yapsaydı belki daha farklı olurdu. Çok iyi çıkışlar yaptı ama sonra düşüş gösterdi maalesef. Bir futbolcunun hedefi yoksa büyük sıkıntı yaşarsınız." yanıtını verdi.