Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Mustafa Kocabey'den flaş sözler! Radamel Falcao ve Fenerbahçe... (GS haberi)

Süper Lig'de Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle sezonu erken açtı. Sarı-kırmızılı takım transfer için takviyelerini sürdürürken Falcao'nun geleceği merak ediliyor.
Süper Lig'de Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle sezonu erken açtı. Sarı-kırmızılı takım transfer için takviyelerini sürdürürken Falcao'nun geleceği merak ediliyor.
KOLOMBİYALI GOLCÜYE ÇAĞRI
'Papen' lakaplı eski yıldız futbolcu Mustafa Kocabey Milliyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocabey Falcao'nun performansıyla ilgili eleştirilerini sayarken Kolombiyalı golcüye çağrı yaptı.
"O GÜNKÜ KARŞILAMA İÇİN TÜM SENE OYNARDIM"
Falcao, Galatasaray'a geldiğinden beri fantastik bir transfer olduğunu düşünüyorduk hepimiz. Sonrasında havalimanında inanılmaz bir karşılama oldu. Ben Falcao'nun yerinde olsaydım o günkü karşılamanın hatırına ufak sakatlıklar dahil bütün sene çıkıp oynamak isterdim.
"FALCAO'NUN GOL ATMAMA ŞANSI YOK"
İnanılmaz bir taraftar var size güvenmiş, geldiğiniz camia Avrupa'nın tepesine Türk bayrağı dikmiş bir camia. Falcao kuvvetli ve tam randımanlı sahada olduğu zaman gol atmama şansı yok bir maçta. Falcao golün nirvanası.
"SAKATLANMASA HER SENE GOL KRALI OLMAZ MIYDI?"
Falcao dünyanın sayılı golcülerinden biri. Böyle adamlara para verilir. Sakatlanmamış olsaydı her sene gol kralı olmaz mıydı ? Falcao oynamadan 8-10 gol atıyor.
"ALEX GERÇEĞİ VARDI"
Yıllarca bir Alex gerçeği de vardı Fenerbahçe'de. Yıllarca hep Hagi ve Alex gibi oyuncularla oynamak ister herkes. Bu sene Falcao'dan bir şey istiyorum. Sakatlanmadan götürsün bu sezonu ve herkes onu görsün.
"BEN OYNASAM GOL KRALI OLURUM"
Ben 4 büyüklerde oynasam sadece kaleciden gelen şutları takip ederek gol kralı olurum diyorum herkes buna gülüyor. Bu çok mantıklı aslında. Kendime ve golcülüğüme güveniyorum.
"KRONİK SAKATLIĞI MI VAR?"
Camialara inanılmaz başarılar gösterdi. Ben bu başarıların üstüne katarak Galatasaray'da her sene gol kralı olacak diye düşünürken, kronik bir şekilde sakatlığı var diye düşünmeye başladım. Hakikaten geçen sezon başı çok ümitliydim, idman kaçırmıyordu, inanılmaz çalışıyordu. Lige de iyi başladı zaten. Lakin sonra problemler çıktı insan düşünüyor acaba kronik sakatlığı mı var diye.
"MOSTAFA MOHAMED BİR TIK YUKARI TAŞIDI"
Ben Galatasaray'ın her platformda başarılı olmasını istiyorum. Falcao bu anlamda beni çok üzdü. Ancak devre arasında yapılan Mostafa Mohammed transferi Galatasaray'ı bir tık yukarı taşıdı. Gelir gelmez gol attı.
"ONYEKURU HAZIR GELMİŞTİ"
Onun yanında Onyekuru sanki hazır gelmiş gibiydi. Mostafa'ın gelmesi ile Galatasaray ekstra puanlar kazandı. Lakin en son Ankaragücü maçı ile başlayan bir serüven ve ardından şampiyonluktan kopuş başladı.
"TARAFTARIN OLMAMASI OYUNCULARI YIPRATTI"
Yaklaşık 1.5-2 yıldır pandemi süreci tüm camiaları çok yıprattı. Dolu tribünler ve boş tribünler çok farkediyor. Takımların baskı yapamama sebebi bu. Galatasaray özellikle tribünlerin desteği ile inanılmaz bir kimliğe bürünüyordu. Fatih Terim kenarda inanılmaz bir güç ama taraftarın olmaması hem onu hem oyuncuları çok yıprattı.
"TERİMSİZ GALATASARAY DÜŞÜNEMİYORUM"
Fatih Terim Galatasaray'ın yıllardır teknik direktörü. Galatasaray ile özdeşleşmiş. Artık Fatih Terimsiz bir Galatasaray düşünülemez. Galatasaray yönetiminin lig bittikten sonra hemen kongreyi yapması lazımdı bence. Çünkü Şampiyonlar Ligi elemeleri var. Fatih Terim'in bu sebeple geç kalması çok üzücü oldu. Eleme turları çok önemli hem maddi hem manevi olarak.
"FENERBAHÇE PEREIRA'DAN ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR"
Ali Koç, Pereira'ya çok güveniyordu belki de. Ali Koç daha iyi bilir tabii. Hiçbir zaman camialarda ikincilik ve üçüncülük başarı değildir ve olamaz da. Pereira'dan da bu sene şampiyonluk bekliyorlar çünkü geçen sene iyi transferler yapıldı aslında bakıldığında. Fenerbahçe büyük bir camia ancak taraftar desteği yokken bu camialar çok şey kaybediyor. Bu sene daha farklı olacak her şey.
BATUHAN CEVABI
En beğendiğiniz forvet Türk olarak mesela Batuhan Karadeniz var alt liglerde? sorusuna Kocabey, "Batuhan'ı ben Beşiktaş'ın alt yapısından beri takip ediyorum. Hakikaten çok yetenekli bir oyuncu ama genç oyuncuların yanında çok iyi bir ağabey lazım. Beşiktaş'ta biri ona bunu yapsaydı belki daha farklı olurdu. Çok iyi çıkışlar yaptı ama sonra düşüş gösterdi maalesef. Bir futbolcunun hedefi yoksa büyük sıkıntı yaşarsınız." yanıtını verdi.
"BENİ G.SARAY'DAN KOPARDI"
"En çok içinizde ukde kalan bir şey var mı?" sorusuna ise 'Papen' lakaplı eski yıldız, "Hayatımda iki kere çok ukde kaldı içimde. Keşke 94 yılında Adnan Polat beni arabaya aldığı zaman Kocaelispor Tesisleri'ne götürdüğü zaman, o arabaya binmeseydim. Galatasaray'dan kopardı beni 20 yaşında. Beni aşkımdan kopardı. İkincisi de Yozgat'ta şampiyon olmuştuk. Beşiktaş çok istedi beni. Ama gerçekten çok istemişlerdi. Serdar Bilgili başkandı. Yozgatspor vermeyeceğiz diye beni bırakmadı. Beşiktaş'ın kapısından döndüm. Orada bir iki sene oynayıp kesin Avrupa'ya giderdim." yanıtını verdi.