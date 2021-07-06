Son dakika transfer haberi: Kolombiya basını yazdı! Galatasaray'a German Cano...

Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da forma giyen Arjantinli golcü German Cano'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 33 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Takvim'de yer alan habere göre; iddiayı ortaya atan Kolombiya Fox Sports muhabiri Jorge Baravelle.

15 MAÇTA 6 GOL VE 1 ASİST YAPTI Baravelle kendisine ait Twitter hesabından, Galatasaray'ın Arjantinli golcü Cano ile ilgilendiğini iddia etti. 33 yaşındaki Arjantinli santrfor, yeni sezonda çıktığı 15 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken 1 de asist yaptı.