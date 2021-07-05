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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da büyük pişmanlık! DeAndre Yedlin gözden çıkarıldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımda düşünmediği isimleri de yönetime bildirmeye başladı. Deneyimli teknik adam, devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen DeAndre Yedlin'den memnun kalmadı. Özellikle savunma performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan ABD'li sağ bek ile yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:22 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:46
Galatasaray'da büyuk pişmanlık! 26 milyon TL'lik Yedlin'in bileti kesildi

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olan ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, beklentilerin altında kaldı. Cimbom, 6 ay geçmeden sağ bek transferi için düğmeye bastı.

Galatasaray'da büyuk pişmanlık! 26 milyon TL'lik Yedlin'in bileti kesildi

Omar Elabdellaoui'nin 31 Aralık 2020'de geçirdiği talihsiz kaza sonrası Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi bir türlü başaramadı.

Galatasaray'da büyuk pişmanlık! 26 milyon TL'lik Yedlin'in bileti kesildi

Takvim'in haberine göre; Yedlin'in sezon öncesi hazırlık kampındaki görüntüsünü yeterli bulmayan Terim ve kurmayları sağ beke takviye yapılmasını kararlaştırdı.

Galatasaray'da büyuk pişmanlık! 26 milyon TL'lik Yedlin'in bileti kesildi

ABD'li futbolcudan istediğini alamamasına karşılık Yedlin'e 2.5 yıl için 26 milyon TL ödemeyi taahhüt eden Galatasaray, büyük bir mali yükün altında kaldı.

Galatasaray'da büyuk pişmanlık! 26 milyon TL'lik Yedlin'in bileti kesildi

Sarı-Kırmızılılar ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan DeAndre Yedlin'in transferi Galatasaray'da büyük pişmanlık yarattı.

Galatasaray'da büyuk pişmanlık! 26 milyon TL'lik Yedlin'in bileti kesildi

Galatasaray'da ilk 11'de düşünülmeyen ABD'li oyuncunun, sağ bek takviyesi yapıldıktan sonra gönderilecekler listesine ekleneceği aktarıldı.

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