Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho...

KIM-MIN JAE Luyindama ve Marcao ikilisine alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Kim-Min Jae ile yakından ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekip Luyindama'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. O bölgede sıkıntı yaşamak istemeyen ve geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray resmi adımları yakında atacak.

KARIM HAFEZ Mısır basınından "Mercatoday"in haberine göre Galatasaray, Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez ile temasa geçti. Hafez, Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor.