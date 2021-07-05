Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Marko Pjaca, Karim Hafez, Paulinho...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BERKAN KUTLU
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta sahanın bonservis bedelini sordu. Alanya'nın 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Berkan için pazarlıklar sürüyor.
MERT ÇETİN
Galatasaray, Roma'da forma giyen Mert Çetin ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekip, Jose Mourinho'nun Mert hakkında vereceği kararı bekliyor.