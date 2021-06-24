Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama'nın yerine Riechedly Bazoer geliyor!

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni Asır'ın haberine göre; Yeni sezon için şampiyon olabilecek bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in raporu doğrultusunda stoperi Luyindama'yı satış listesine koydu. Kongolu savunmacıya en ciddi teklif Rus ekibi Spartak Moskova'dan geldi. 25 yaşındaki stoper için Ruslar ilk etapta 5 milyon euro'luk bir rakam önerdi. İstanbul ekibinin ise 8.5 milyon Euro istediği öğrenildi.



RIECHEDLY BAZOER GÜNDEME GELDİ!

Luyindama'yı Rusya'ya gönderecek Galatasaray, Kongolu'nun yerine aradığı ismi Hollanda'da buldu. Yönetim, Vitesse'de forma giyen Riechedly Bazoer'i gündemine aldı. Vitesse'de son sezonuna giren 25 yaşındaki stoperi kulübü satmak isterken, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerilen Hollandalı yıldız için Galatasaray, 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi.