Son dakika spor haberi: Serkan Korkmaz'dan flaş Fatih Terim sözleri! "Umarım kısır döngüden çıkmayı başarır"

SERKAN KORKMAZ - TERİM 5.0
Fatih Terim gibi bir kariyeri profesyonel olarak konumlandırmak çok zor. Galatasaray futbol takımının görüşündeki dört yıldızın ikisinde (8 şampiyonluk) teknik direktör oydu. Kulüp ve Türk futbol tarihinin en önemli başarılarında teknik adam yine oydu. Terim, kökleri 540 yıl öncesine dayanan bir mektebin öğrencileri tarafından kurulan 116 yıllık Galatasaray Kulübü'nün divan kurulu üyesi aynı zamanda.
"Kaptanlık pazubandı" ile geçen futbolculuk yıllarını da unutmayalım. Sadece benim söylediğim ama aslında Fatih Terim'i anlatmak için kullanabilecek en keskin cümleyi de bir kez daha tekrarlayayım; "Yaşarken, kariyeri devam ederken, adına iki adet stadyum olan tek futbol adamı..." Seversiniz sevmezsiniz ama hatalarıyla sevaplarıyla kabullenmek ve saygı duymak zorundalığı; tartışmaya açık bir konu değil.
Özellikle son iki-üç yıldır yaptığı hatalardan dersler çıkartacak kadar zeki bir insan olduğu için bazı hususlara bugünden dikkat çekmek istiyorum. Başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmak üzere, rakiplerle, TFF ile, spor medyasıyla ve Galatasaray dışındaki herkes ve her şeyle çatışma dilini bir kenara bırakmalı. Başkan Elmas'ın, çoğu zaman beni ve herkesi geren, Koç-Terim, TFF-Terim fay hatlarına ayak uydurması kolay görünmüyor. Mevcut futbol iklimimizde, geçmişten bugüne baktığımızda, istisnai bir-iki sezon hariç, daha doğru transfer yapan, daha doğru çalışan ve en önemlisi en iyi oynayan şampiyon oluyor.