Son dakika spor haberi: Serkan Korkmaz'dan flaş Fatih Terim sözleri! "Umarım kısır döngüden çıkmayı başarır"

Fatih hocanın içinde olduğu, maruz kaldığı ya da başlattığı her polemik, her kriz, sağlıklı bir şekilde çözümlenmediklerinde hep derin ve çirkin yara izleri bıraktı. "Yeni Terim" eşsiz deneyimiyle, kendini ve yeni yönetimi, güncel finansal ve sportif sorunları aşmak yönünde motive etmeye odaklanmalı. Fatih Terim , Galatasaray için antrenmana çıkan, taktik veren bir teknik adamdan çok çok daha fazlası. "İmparator", artık yeni bir şeyler söylemek ve yapma zamanı geldiğini anlayacak kadar zeki ve özel bir insan. Misal; ezberbozan, iddialı bir teknik ekip kurması "Yeni Terim" imajına büyük bir katkı sağlayacaktır. Keza; ona da yakışan budur.

En başta dediğim gibi; Galatasaray, Türk futbolu hatta Türkiye için konumlandırılması çok zor bir profesyonel Fatih hoca… Ne kuru bir titr ile TFF; ne Galatasaray ne de Türkiye, şu ana kadar bunu başaramadı. Umarım o girdiği Milli Takım ve Galatasaray arasındaki kısır döngüden çıkmayı başarır. Tıpkı 2000'deki gibi. Terim, kimine göre kariyerinin sonlarına yaklaşan bir teknik adam ama ben ve benim gibi düşünenlere göreyse, Galatasaray'da ya da Türk sporunda farklı görevlerle çok büyük hizmetler yapabilecek kadar genç bir "halk kahramanı".