Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte belirlenen 4 kriter... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'da harekat başlıyor! İşte belirlenen 4 kriter... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de gelecek sezon için çalışmalara başlayan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... 'ın yeni başkan seçilmesiyle girişimlerini hızlandıran sarı kırmızılılar, transferde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör ve başkan Burak Elmas, bir araya gelerek transferle ilgili yeni kriterleri belirlediler. İşte o 4 madde... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte belirlenen 4 kriter... (GS spor haberi)

kongresinin onayını alarak başkanlık koltuğuna oturan göreve hızlı başladı. "Kaybedecek bir dakikamız bile yok" diyen Elmas, mazbatasını dahi olmadan teknik direktör 'i göreve davet etti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte belirlenen 4 kriter... (GS spor haberi)

Tecrübeli hoca, Florya'da iş başı yaparken ikili 20 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar takımdaki tüm eksiklerin giderilmesini konusunda mutabık kaldı. Ayrıca yapılacak transferle ilgili de yeni kriterler belirlediler.

İşte FOTOMAÇ farkıyla yeni oyuncularla ilgili dikkat edilecek 4 önemli husus:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte belirlenen 4 kriter... (GS spor haberi)

KARİYERE PARA ÖDEMEYECEĞİZ

Falcao kulübün zarar ettiği son oyuncu olacak. Taraftarlar bastırsa da bir daha uçuk rakamlar ödeyip, takım içindeki dengeler bozulmayacak. Bu konuda çok dikkatli olunacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte belirlenen 4 kriter... (GS spor haberi)

SATARKEN ZARAR ETMEYECEĞİZ

Bruma gibi, Alex Telles gibi alındığında pahalı görünen ama satarken de para kazanabilecek oyuncular bulunacak. Zarar etme ihtimali bulunan oyuncu kapıdan içeri girmeyecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte belirlenen 4 kriter... (GS spor haberi)

BONSERVİS İÇİN 30 YAŞ SINIRI

30 yaş ve üzeri oyuncular ancak bonservis bedeli ödenmeden transfer edilecek. Son kontratını yapacak oyuncu için kulübü zora sokacak mali yükümlüklerin altına girilmeyecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte belirlenen 4 kriter... (GS spor haberi)

PERFORMANSINA BAKILACAK

Yaşı uygun bile olsa, kariyeri boyunca oradan oraya sürüklenen sadece bir sezon iyi oynadığı için transferin gözdesi olan oyuncu alınmayacak. Yatırım yapıp riske girilmeyecek.

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