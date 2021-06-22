Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte belirlenen 4 kriter... (GS spor haberi)

Galatasaray kongresinin onayını alarak başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas göreve hızlı başladı. "Kaybedecek bir dakikamız bile yok" diyen Elmas, mazbatasını dahi olmadan teknik direktör Fatih Terim'i göreve davet etti.
Galatasaray kongresinin onayını alarak başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas göreve hızlı başladı. "Kaybedecek bir dakikamız bile yok" diyen Elmas, mazbatasını dahi olmadan teknik direktör Fatih Terim'i göreve davet etti.
Tecrübeli hoca, Florya'da iş başı yaparken ikili 20 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar takımdaki tüm eksiklerin giderilmesini konusunda mutabık kaldı. Ayrıca yapılacak transferle ilgili de yeni kriterler belirlediler.
İşte FOTOMAÇ farkıyla yeni oyuncularla ilgili dikkat edilecek 4 önemli husus:
KARİYERE PARA ÖDEMEYECEĞİZ
Falcao kulübün zarar ettiği son oyuncu olacak. Taraftarlar bastırsa da bir daha uçuk rakamlar ödeyip, takım içindeki dengeler bozulmayacak. Bu konuda çok dikkatli olunacak.
SATARKEN ZARAR ETMEYECEĞİZ
Bruma gibi, Alex Telles gibi alındığında pahalı görünen ama satarken de para kazanabilecek oyuncular bulunacak. Zarar etme ihtimali bulunan oyuncu kapıdan içeri girmeyecek.
BONSERVİS İÇİN 30 YAŞ SINIRI
30 yaş ve üzeri oyuncular ancak bonservis bedeli ödenmeden transfer edilecek. Son kontratını yapacak oyuncu için kulübü zora sokacak mali yükümlüklerin altına girilmeyecek.
PERFORMANSINA BAKILACAK
Yaşı uygun bile olsa, kariyeri boyunca oradan oraya sürüklenen sadece bir sezon iyi oynadığı için transferin gözdesi olan oyuncu alınmayacak. Yatırım yapıp riske girilmeyecek.