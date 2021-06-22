Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da harekat başlıyor! İşte belirlenen 4 kriter... (GS spor haberi)

Galatasaray kongresinin onayını alarak başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas göreve hızlı başladı. "Kaybedecek bir dakikamız bile yok" diyen Elmas, mazbatasını dahi olmadan teknik direktör Fatih Terim'i göreve davet etti.

Tecrübeli hoca, Florya'da iş başı yaparken ikili 20 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar takımdaki tüm eksiklerin giderilmesini konusunda mutabık kaldı. Ayrıca yapılacak transferle ilgili de yeni kriterler belirlediler. İşte FOTOMAÇ farkıyla yeni oyuncularla ilgili dikkat edilecek 4 önemli husus:



