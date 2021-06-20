Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

Nefes kesen seçim yarışını kazanan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni yönetim mazbatayı alır almaz gözler transfere çevrilecek.
Nefes kesen seçim yarışını kazanan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni yönetim mazbatayı alır almaz gözler transfere çevrilecek.
Sözleşmesi biten teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme yapacak olan Burak Elmas, deneyimli çalıştırıcıyı yeniden Florya'ya kazandıracak.
Fernando Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da, Terim'in takıma dönmesiyle transfer operasyonu için düğmeye basılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20-21 Temmuz tarihlerinde PSV ile kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılar, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bu hedef doğrultusunda elini çabuk tutacak olan Burak Elmas liderliğindeki yönetim, teknik direktör Fatih Terim ile koordineli bir şekilde listedeki isimler için harekete geçecek.
TFF KARARI SONRASI YERLİ PLANI!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı sınırlaması kararı sonrası yerli isimlerin önemi arttı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın transferleriyle yerli operasyonu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, listesine 6 ismi dahil etti.
İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler...
HALİL AKBUNAR
Göztepe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'dan davet alan Halil Akbunar, Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapılacak.
KAAN AYHAN
Galatasaray'ın Kaan Ayhan ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan milli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.
BATUHAN KÖR
Hücum bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, Bursaspor'un genç golcüsü Batuhan Kör'ü listesine aldı. Fatih Terim'in gözdesi konumunda bulunan 20 yaşındaki futbolcunun transferi için yeşil-beyazlılarla masaya oturulacak.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Gençleşme operasyonu için düğmeye basan Aslan, Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın peşine düştü. Terim'in bir süredir takip ettiği oyuncunun transferinde somut adımlar atılması bekleniyor.
AYKUT ÖZER
Fernando Muslera'ya yedek kaleci transferi yapmayı amaçlayan Galatasaray'da, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Aykut Özer ismi ön plana çıktı. 28 yaşındaki kaleci transfer iddiaları ile ilgili, "Tabii ki Muslera ile oynamayı herkes ister. Kendisi gerçek bir idol" açıklamasını yapmıştı.
SERVET FURKAN AYDIN
Galatasaray, Almanya'da Wuppertal U19 takımında forma giyen Servet Furkan Aydın'ı radarına aldı. Her iki ayağını da kullanan 19 yaşındaki futbolcu stoper mevkisinde görev alıyor.