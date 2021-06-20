Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

Son dakika GS haberleri: 'ın çiçeği burnunda başkanı bombayı patlatıyor! kararı ve transfer listesi...

Son dakika spor haberi: 'da yeni başkan , mazbatasını alır almaz transfer bombalarını patlatmak için harekete geçiyor. Teknik direktör ile yeni sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılılarda, 'nin aldığı yabancı sınırlaması kararı sonrası yerli operasyonu devam ediyor. Eski yönetimin ve hamlelerinden sonra Terim'in kadrosunda görmek istediği 6 isim için Elmas yönetimi hamlelerini yapacak. gruplarına katılabilme adına ön eleme oynayacak ve sezonu erken açacak 'da yeni transferlerin bir an önce açıklanması amaçlanıyor. İşte dev transfer operasyonunun detayları ve listedeki 6 isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 11:14
Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

Nefes kesen seçim yarışını kazanan , 'ın 38. başkanı oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni yönetim mazbatayı alır almaz gözler transfere çevrilecek.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

Sözleşmesi biten teknik direktör ile bir görüşme yapacak olan , deneyimli çalıştırıcıyı yeniden Florya'ya kazandıracak.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

Fernando Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme yenileyen 'da, Terim'in takıma dönmesiyle transfer operasyonu için düğmeye basılacak.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

UEFA 2. ön eleme turunda 20-21 Temmuz tarihlerinde PSV ile kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılar, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

Bu hedef doğrultusunda elini çabuk tutacak olan liderliğindeki yönetim, teknik direktör ile koordineli bir şekilde listedeki isimler için harekete geçecek.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

TFF KARARI SONRASI YERLİ PLANI!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı sınırlaması kararı sonrası yerli isimlerin önemi arttı. ve 'nın transferleriyle yerli operasyonu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, listesine 6 ismi dahil etti.

İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler...

Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

HALİL AKBUNAR
Göztepe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'dan davet alan Halil Akbunar, 'ın transfer gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapılacak.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

KAAN AYHAN
'ın Kaan Ayhan ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan milli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

BATUHAN KÖR
Hücum bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan , Bursaspor'un genç golcüsü Batuhan Kör'ü listesine aldı. 'in gözdesi konumunda bulunan 20 yaşındaki futbolcunun transferi için yeşil-beyazlılarla masaya oturulacak.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

BARIŞ ALPER YILMAZ
Gençleşme operasyonu için düğmeye basan , Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın peşine düştü. Terim'in bir süredir takip ettiği oyuncunun transferinde somut adımlar atılması bekleniyor.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

AYKUT ÖZER
Fernando Muslera'ya yedek kaleci transferi yapmayı amaçlayan 'da, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Aykut Özer ismi ön plana çıktı. 28 yaşındaki kaleci transfer iddiaları ile ilgili, "Tabii ki Muslera ile oynamayı herkes ister. Kendisi gerçek bir idol" açıklamasını yapmıştı.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

SERVET FURKAN AYDIN
, Almanya'da Wuppertal U19 takımında forma giyen Servet Furkan Aydın'ı radarına aldı. Her iki ayağını da kullanan 19 yaşındaki futbolcu stoper mevkisinde görev alıyor.

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