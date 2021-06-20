Son dakika GS haberleri: Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas bombayı patlatıyor! TFF kararı ve transfer listesi...

BARIŞ ALPER YILMAZ Gençleşme operasyonu için düğmeye basan Aslan , Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın peşine düştü. Terim'in bir süredir takip ettiği oyuncunun transferinde somut adımlar atılması bekleniyor.

AYKUT ÖZER

Fernando Muslera'ya yedek kaleci transferi yapmayı amaçlayan Galatasaray'da, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Aykut Özer ismi ön plana çıktı. 28 yaşındaki kaleci transfer iddiaları ile ilgili, "Tabii ki Muslera ile oynamayı herkes ister. Kendisi gerçek bir idol" açıklamasını yapmıştı.