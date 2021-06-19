Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'ndan dostluk mesajı!

Galatasaray'da başkanlık seçimi nefesleri keserken, Burak Elmas son sandıklarda öne geçerek sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu. Seçimde Burak Elmas'ın ardından ikinci sırayı elde eden Eşref Hamamcıoğlu, seçim sonrası kürsüye çıkarak dostluk mesajları verdi.

Hamamcıoğlu, "Bu seçim umarım Galatasaray'da yeni başlayacak kucaklaşmanın ve kardeşliğin sembolü olacaktır. Güzel, centilmence ve Galatasaraylılara yakışır bir şekilde seçim geçirdik. Bütün adaylar çok değerlidir, zaman zaman seçim sürecinde uygun olmayan eleştiriler yapılmış olabilir. Özellikle genç kardeşlerimizin dikkatli olmasında yarar var." dedi.