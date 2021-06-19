Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'ndan dostluk mesajı!

Son dakika spor haberleri: 'da seçimi kaybeden 'ndan dostluk mesajı!

'da başkanlık seçimini 'ın arkasında ikinci sırada bitiren , seçim sonrası kürsüye çıkarak dostluk mesajları verdi. Hamamcıoğlu, "Güzel, centilmence ve Galatasaraylılara yakışır bir şekilde seçim geçirdik. Bu seçim umarım Galatasaray'da yeni başlayacak kucaklaşmanın ve kardeşliğin sembolü olacaktır." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 22:54 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 23:13
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'ndan dostluk mesajı!

'da başkanlık seçimi nefesleri keserken, son sandıklarda öne geçerek sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu. Seçimde Burak Elmas'ın ardından ikinci sırayı elde eden , seçim sonrası kürsüye çıkarak dostluk mesajları verdi.

Hamamcıoğlu, "Bu seçim umarım Galatasaray'da yeni başlayacak kucaklaşmanın ve kardeşliğin sembolü olacaktır. Güzel, centilmence ve Galatasaraylılara yakışır bir şekilde seçim geçirdik. Bütün adaylar çok değerlidir, zaman zaman seçim sürecinde uygun olmayan eleştiriler yapılmış olabilir. Özellikle genç kardeşlerimizin dikkatli olmasında yarar var." dedi.

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