Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim devam edecek mi? Belli oldu! (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'da devam edecek mi? Belli oldu! ( haberi)

Son dakika spor haberi: Seçimli genel kurula giden 'da başkanlık seçimi tamamlandı. 5 ismin adaylığını koyduğu seçimde , 1541 oy toplayarak sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu. Başkanlık sonrası akıllara gelen ilk soru teknik direktör oldu. Sarı kırmızılılar, ile yola devam edecek mi? İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 22:42
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim devam edecek mi? Belli oldu! (GS spor haberi)

Sezonun sona ermesinin ardından seçimli genel kurula giden 'da başkanlık seçimi 'nde gerçekleştirildi. , , , ve 'ın adaylığını koyduğu seçimlerde Burak Elmas, 1541 oy toplayarak sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu.

Galatasaray'da yeni başkanın belli olmasının ardından teknik direktör 'in geleceği merak konusu oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 31 Mayıs'ta biten sözleşmesinin ardından kulüpten ayrılmış ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan 'da takım yardımcı antrenör 'a emanet edilmişti.

"FATİH TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimlerden önce A Spor'a yaptığı açıklamada Fatih Terim ile ilgili "Bazen 'Fatih Terim ile çalışacak mısınız?' sorusu soruluyor. Aslında bu soru 'Galatasaray'ın futbol stratejisini uygulamak için hangi teknik direktörle çalışacaksınız?' şeklinde olmalı. Bizim kararımız çok net, teknik direktör olarak Fatih Terim ile çalışmak istiyoruz ama onun isteğini bilmiyoruz henüz görüşmedik. Kendisiyle göreve geldiğimiz takdirde görüşeceğiz. Görüşme neticesinde kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da yeni yönetimin önümüzdeki günlerde teknik direktör Fatih Terim ile yeni sözleşme konusunda bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adamla anlaşma sağlanması halinde Terim, 21 Temmuz'da ile oynanacak . ön eleme turu maçında takımın başında çıkacak.

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