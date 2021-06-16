Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven!

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'ın 'ndeki rakibi Eindhoven!

Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi Eindhoven'la eşleşti. Sarı-kırmızılıların rakibi, geride bıraktığımız sezonu 'ın ardından ikinci sırada bitirdi. Hollanda'nın güçlü ekiplerinden olan PSV'nin kadrosunda , Ibrahim Sangare ve gibi önemli isimler var. Peki, nasıl bir takım? Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven'ı tanıyalım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:02
Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven!

'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA 'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılıların çekilen kura sonrası rakibi takımlarından Eindhoven oldu. Peki, nasıl bir takım? İşte yanıtı...

Geride bıraktığımız sezonu Hollanda Eredivisie'de 'ın ardından ligi 72 puanla ikinci sırada bitiren PSV Eindhoven, 'ne 2. ön elemeden katılma hakkı elde etti. Takımı, teknik direktör çalıştırıyor. Hollanda temsilcisinin kadrosunda önemli isimler var. Alman yıldız ile bir dönem adı 'yle anılan İsrailli forvet 'nin yanı sıra Fildişi Sahilli orta saha Ibrahim Sangare ve de PSV'de forma giyiyor.

EN ÖNEMLİ SİLAHI MALEN

PSV'nin en önemli özelliği takımın yaş ortalamasının 24.4 olması. Oldukça genç bir kadroya sahip olan Hollanda temsilcisinin gelecek vadeden en önemli silahı Donyell Malen olarak göze çarpıyor. 22 yaşındaki Malen'in güncel piyasa değeri 30 milyon euro... Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Malen, 27 gol atarken 10 da asist yaparak istatistikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Hollanda'da oynanacak ilk maç 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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