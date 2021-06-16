Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu! 8 transfer daha

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, elemeleri birer birer geçip adını Devler Ligi gruplarına yazdırmayı planlıyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, elemeleri birer birer geçip adını Devler Ligi gruplarına yazdırmayı planlıyor.
Aslan'da Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV maçı öncesi teknik direktör dahil olmak üzere büyük bilinmezlikler yaşanırken 19 Haziran sonrası tüm olanaklar kullanılarak transferde önemli adımlar atılması bekleniyor.
Yeni sezon hazırlıklarına Selçuk İnan ile başlayan sarı-kırmızılılarda, iki yeni transfer Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takıma katıldı.
BİRÇOK İSİMLE PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM!
Milliyet'in haberine göre, mevcut yönetimin görev verdiği temsilciler, şimdiden listedeki birçok isimle prensip anlaşması sağlamış durumda. Resmi mutabakat için 19 Haziran'da yapılacak seçimli kongre bekleniyor. Yeni yönetim belli olur olmaz, gündemdeki oyuncuların birçoğunun transferinin vakit kaybedilmeden gerçekleşeceği ifade ediliyor.
ALEX MORENO KİRALANIYOR!
Prensip anlaşmasına varılan futbolculardan biri, 28 yaşındaki İspanyol sol bek Alex Moreno olduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlanıyor.
ONYEKURU YENİDEN ASLAN!
Sol önde ise daha önce Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'nun yeniden transfer edilmesi düşünülüyor. Her ne kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun süresi dolsa da, hem Nijeryalı yıldız hem de kulübü Monaco, Galatasaray'daki seçimin yapılmasını bekliyor.
GEDSON FERNANDES FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Portekizli Gedson Fernandes'in satın alma opsiyonuyla kiralanması için Benfica ile görüşmeler sürüyor. Genç yıldızın yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek istemesi büyük bir avantaj. Ancak Gedson'un, Fatih Terim'le çalışmayı amaçladığı ve bu nedenle menajerinden süre talebinde bulunduğu gelen haberler arasında.
KAAN AYHAN HAMLESİ!
Savunmaya da dört büyüklerin gündeminden hiç düşmeyen Kaan Ayhan takviyesi planlanıyor. Şu an milli takımla EURO 2020'de boy gösteren başarılı savunmacı, devre arasında da transferi konuşulduğunda Galatasaray'a göz kırpmıştı.
Kaan'ın, turnuvaya katılmadan önce sarı-kırmızılı idarecilerle bir araya geldiği, kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu transfer için de yeni yönetimin görevi devralması bekleniyor.
HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kadroda tutmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Brentford'a Diagne'yi takas olarak önerdi fakat bu talep reddedildi. Galatasaray'ın Brentford'a Diagne+bir miktar bonservis ödeyerek Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katması bekleniyor.
BATUHAN KÖR VE İSMAİL ÇOKÇALIŞ İSTEĞİ
Galatasaray'da Fatih Terim ayrıca Bursaspor forması giyen Batuhan Kör ve İsmail Çokçalış'ı da kadroda görmek istiyor. 33 maçta 11 gol atan 20 yaşındaki Batuhan Kör'ü Sarı-Kırmızılı takımın scoutları geçen sezon başından beri takip ediyor. 20 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör için girişimler 19 Haziran'dan sonra başlayacak.
LAZAR TUFEGDZIC GALATASARAY'A DOĞRU!
Aslan'ın Sırp 10 numara Lazar Tufegdzic ile ilgilendiği öğrenildi... 24 yaşındaki yıldız, Sırbastan Ligi dışında forma giymedi. Geçen sezon ligde 36 maçta 15 gol ve 8 asist üretti. Güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro olan Tufegdzic'in kulübü Spartak Subotica ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Genç futbolcu 3 kez de Sırbistan Milli Takımı'nda oynadı.
Sırp yıldızın menajeri Goran Celar yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Galatasaray, oyuncumuz Lazar Tufegdzic ile ilgileniyor... İletişim halindeyiz" dedi. Celar, "Fatih Terim ile 6 aydır iletişim halindeyiz. Tufegdzic, önümüzdeki sezon için Fatih Terim'in listesinde. Fatih hocanın oyuncumla ilgilenmesi onurdur" ifadelerini kullandı.