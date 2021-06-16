Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu! 8 transfer daha

BİRÇOK İSİMLE PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM! Milliyet'in haberine göre, mevcut yönetimin görev verdiği temsilciler, şimdiden listedeki birçok isimle prensip anlaşması sağlamış durumda. Resmi mutabakat için 19 Haziran'da yapılacak seçimli kongre bekleniyor. Yeni yönetim belli olur olmaz, gündemdeki oyuncuların birçoğunun transferinin vakit kaybedilmeden gerçekleşeceği ifade ediliyor.

ONYEKURU YENİDEN ASLAN!

Sol önde ise daha önce Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'nun yeniden transfer edilmesi düşünülüyor. Her ne kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun süresi dolsa da, hem Nijeryalı yıldız hem de kulübü Monaco, Galatasaray'daki seçimin yapılmasını bekliyor.