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Son dakika spor haberi: "Karşılığını sahada göstereceğim"

Son dakika spor haberi... ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu , düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:17 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:18
Son dakika spor haberi: Emre Taşdemir "Karşılığını sahada göstereceğim"

ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan , 'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Emre Taşdemir'in açıklamaları şöyle:

"Evim olarak gördüğüm Galatasaray ile tekrar yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Sayın başkanımıza ve yöneticilerimize bana inandıkları, güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de bunun karşılığını sahada göstereceğim. Bir teşekkür de hocama etmek istiyorum. Bana Galatasaray'ın kapısını açtığı için, her zaman yanımda olduğu, arkamda durduğu için hocam 'e de çok teşekkür ederim. Bu sene bizim için yeni bir başlangıç var. Bütün kupaların en büyük favorisi biziz. İnşallah pandemi de biter ve en büyük gücümüz olan taraftarımıza kavuşuruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim."

'dan Galatasaray'a yakışan bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyleyen Emre Taşdemir, 'nda eşleştiğimiz hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene çok farklı bir Emre Taşdemir izlettirmek istiyorum. Kampı en iyi şekilde, en güzel şekilde geçirip Hollanda'ya gidip oradan da bize yakışan sonuçla ayrılmak istiyoruz."

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