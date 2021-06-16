Son dakika transfer haberi: Galatasaray Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı (GS spor haberi)

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar, Emre Taşdemir'in ise 2023 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın Ömer Bayram için yaptığı duyuru şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray'ın Emre Taşdemir için yaptığı duyuru şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.