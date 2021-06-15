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'a 'dan stoper sürprizi! ...

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar bir yandan başkanlık seçimleri, diğer yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken, transferler için de çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda sarı kırmızılılarda stoper bölgesi için ile görüşmeler devam ederken, listede bir isim daha eklendi. İtalyan gazeteci 'nın haberine göre Galatasaray, 'da forma giyen stoper ile ilgileniyor. | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 15:05
Galatasaray'a İtalya'dan stoper sürprizi! Martin Erlic...

, Serie A Ligi ekiplerinden forması giyen Hırvat savunma oyuncusu 'i transfer listesine dahil etti.

İtalyan gazeteci 'nın haberine göre; sarı-kırmızılı takım, milli futbolcu 'ın yanı sıra 'da forma giyen stoper Martin Erlic ile ilgileniyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki savunma oyuncusu, -21 sezonunda forma giydiği 28 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Erlic, kariyerinde daha önce FC Südtirol, Sassuolo takımlarının da formasını giymişti.

Transfermarkt verilerine göre Hırvat stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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