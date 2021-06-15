Son dakika GS haberleri | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor | CANLI

19 Haziran'da seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray, yeni başkanını seçecek. Aday olmayacağını daha önce duyuran Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Cengiz'in açıklamalarını anlık olarak haberimizden tekip edebilirsiniz.

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MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Galatasaray, bir his takımı. Birbirini sevenlerin takımı. Rakibe çatarak, bir yere gelebilir miyiz? Bence gelemeyiz. Her başkan adayının kendi stratejisi vardır, stratejisini benim üstüme kurmuştur. Ben aday değilim dedim, inanmadılar. Değilim."

"Tabii ki bana çatabilirler. Ciddi bir şey varsa onu düzeltirim. Yok köfte dedi, yok Galatasaray etiği dedi... Aday, ne için aday oluyor? Galatasaray'a hizmet için. Benim bunlara bir saygısızlık etme hakkım var mı? Yok."

"O benim başkanım olduğunda, ben onu desteklemek durumundayım. Ben 3.5 senedir bu zihniyete çalışıyorum demeyeceksin, bu zihniyet ne? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştir."

'Seçilecek başkana en önemli uyarınız ne olur?' sorusuna Mustafa Cengiz: "Bu ülkede bazı kesimler Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler diye bir laf var. Rica ediyorum, yapamayacağınız vaatleri vermeyin."

F.BAHÇE'YE GÖNDERME!

"Biz fazla şeffafız. Adamın ne verdiği belli, ne vadesi belli, kesinlikle limit aşıyor fakat lisans alıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama burada söyleyemem."

"Bir kuruşu bile büyük bir titizlikle izliyoruz. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm, çok yazık dedim."

"Bizim sakladığımız hiçbir şey yok. Yarın yönetime gelen insan, sakladığımız bir şey varsa koysun, bize de konuşma fırsatı vermiş olur. Bizim kesinlikle abdestsiz namazımız yok. Aha şimdi bu kültürümüze uymadı diyecekler."

"Avrupa'daki başarısızlıklarımız beni çok üzdü. Galatasaray, dünyada çok değerli bir marka. Rakiplerim alınmasınlar, Galatasaray çok büyük marka."