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Son dakika spor haberi: 'e 'den 2 talip

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'de şampiyonluğua averaj ile 'a kaptıran Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolcular ile yollar ayrılıyor. Bu isimlerden biri de Norveçli ... Sözleşmesi sona eren futbolcu için Süper Lig'den 2 kulüp devreye girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 13:48
Son dakika Galatasaray spor haberi: Martin Linnes'e Süper Lig'den 2 talip

yönetimi, sağ bek transferinde adımlarını sağlam atıyor. 'de önümüzdeki sezon savunmada sıkıntı yaşamak istemeyen Göz- Göz, sağ bek transferinde Trabzonsporlu 'nin transferini önemli bir aşamaya getirdi. Ancak yönetim, Karadeniz ekibinin tek taraflı sözleşme uzatma maddesine sahip olması nedeniyle alternatif adayını da belirledi.

'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Kamil transferinde sorun çıkması halinde ise Linnes'e yönelecek.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

ile sözleşmesi sona eren ve İstanbul ekibinde yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 29 yaşındaki başarılı sağ beke Göztepe yönetimi daha önce de talip olmuştu. Ancak teknik direktör 'ın isminin üzerinde durmasıyla rotasını Karadeniz'e çevirmişti. 2016 yılında Norveç ekibi 'den Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki savunmacı 4.5 sezondur Süper Lig'de forma giyiyor. Sarı-kırmızılılar en kısa sürede sağ bek problemini veya Linnes ikilisinden biriyle çözmeyi planlıyor.

ALTAY DA TALİP OLDU

Göztepe'nin listesinde yer alan için Süper Lig'in İzmirli yeni ekibi Altay'da devrede. Altay'da yeni sezonda teknik direktör olarak devam etmesi beklenen 'nin Galatasaray'da görev yaptığı dönemde transfer ettiği Linnes'i Altay'ın savunmasına monte etmeyi planlıyor. Martin Linnes, bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmada görev alırken 3 golün de pasını verdi.

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