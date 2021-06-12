Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Metin Öztürk'ten seçim açıklaması! "Göreve gelirsek..." (GS spor haberi)

Son dakika haberi: 'ten seçim açıklaması! "Göreve gelirsek..." ( haberi)

Son dakika spor haberi: başkan adayı , bir basın toplantısı düzenledi. Öztürk, seçilmeleri halinde gelecek yıl tekrar seçime gideceklerini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:33 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:37
Son dakika Galatasaray haberi: Metin Öztürk'ten seçim açıklaması! "Göreve gelirsek..." (GS spor haberi)

'ın başkan adaylarından , bir basın toplantısı düzenledi, Seçim sürecini değiştirecek basın açıklaması yaptıklarını kaydeden Metin Öztürk, kazanmaları halinde 1 yıl sonra yeniden seçim yapılacağını duyurdu.

İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları:

1 YIL SONRA SEÇİME GİDECEĞİZ

Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz. Güvenoyu için 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız. Bize 'borcu biliyor musunuz?' diyorlar. 2 Mali Genel Kurul yapılmadı ve sözleşmesi açıklanmadı. Seçilmek kolay ama sorunları çözmek en önemlisi.

TERİM İŞ BAŞI YAPACAK

Göreceksiniz ki; Galatasaray tarihinde 'den sonra en köklü değişiklikleri yapacak ekip olarak geliyoruz. Biz kendimize zarar veririz, Galatasaray'ımıza zarar vermeyiz. 19 Haziran'da seçilirsek 20 Haziran sabahı Fatih hocamız iş başı yapıyor. Ondan sonra da için transferlerimizi noktalayacağız.

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