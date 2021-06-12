Haberler Galatasaray Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’yı resmen kadrosuna kattı

ve ’yı resmen kadrosuna kattı

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatassaray, ilk takviyelerini ve 'yı kadrosuna katarak yaptı. Sarı-kırmızılılar, her iki iki futbolcuyla da 3’er yıllık sözleşme imzaladı. Alpaslan Öztürk toplam 16.5 milyon TL, Kara ise 18 milyon TL net ücret alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 13:32 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 13:32
Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’yı resmen kadrosuna kattı

ilk transfer bombalarını resmen patlattı. 'den ayrılan stoper ve 'dan kopan orta saha ile 3'er yıllık kontrat imzalandı. Dün sağlık kontrollerinden geçen iki futbolcu ardından resmi imzaları attı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki savunmacıya ilk yıl 5, ikinci sezon 5.5 ve son sene 6 milyon olmak üzere toplam 16.5 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. 28 yaşındaki orta sahaya ise her yıl 6 milyon olmak üzere 18 milyon TL ödenecek.

HAGI DİYE TOPA VURURDUM

Alpaslan, "Galatasaray'ın aldığı dönemde hep '' diyerek topa vururdum. Tesisi gezerken de fotoğraflarda efsaneleri görmek gerçekten gurur verici. Çok güzel bir duygu içim kıpır kıpır. Heyecanlıyım, çok mutluyum" dedi. ise, "Gerçekten hayalimi yaşadığımı hissettim. Çünkü burada olmak benim en büyük hayalimdi. İlk dakikadan itibaren büyük heyecan var. Bazen anlatılmıyor. Taraftarlarımızla birlikte şampiyonluklara kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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