Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’yı resmen kadrosuna kattı

Galatasaray ilk transfer bombalarını resmen patlattı. Göztepe'den ayrılan stoper Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan kopan orta saha Aytaç Kara ile 3'er yıllık kontrat imzalandı. Dün sağlık kontrollerinden geçen iki futbolcu ardından resmi imzaları attı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki savunmacıya ilk yıl 5, ikinci sezon 5.5 ve son sene 6 milyon olmak üzere toplam 16.5 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. 28 yaşındaki orta sahaya ise her yıl 6 milyon olmak üzere 18 milyon TL ödenecek.

HAGI DİYE TOPA VURURDUM

Alpaslan, "Galatasaray'ın Avrupa kupası aldığı dönemde hep 'Hagi Hagi' diyerek topa vururdum. Tesisi gezerken de fotoğraflarda efsaneleri görmek gerçekten gurur verici. Çok güzel bir duygu içim kıpır kıpır. Heyecanlıyım, çok mutluyum" dedi. Aytaç ise, "Gerçekten hayalimi yaşadığımı hissettim. Çünkü burada olmak benim en büyük hayalimdi. İlk dakikadan itibaren büyük heyecan var. Bazen anlatılmıyor. Taraftarlarımızla birlikte şampiyonluklara kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.