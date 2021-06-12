Son dakika Galatasaray haberi: Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara yorumu! "Terim'in seveceği tarzda oyuncu" (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Yeni transferler Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile ilgili konuşan Özcan, "Yeni yönetim ve teknik direktör Fatih Terim olmasa dahi kimsenin hayır demeyeceği 2 transfer. Aytaç Kara deçtiğimiz sezon Etebo'nun maaşının 3'te biri. İyi bir rotasyon oyuncusu olacak. Alpaslan ise Fatih Terim'in seveceği tipte bir futbolcu" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)