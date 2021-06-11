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Galatasaraylı 'de flaş gelişme! Milli takım hocası ikna için geliyor

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar 'in, Mısır Olimpik Milli takımı ile Olimpiyatlarda oynamasına karşı çıkarken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Mısır basınında yer alan bilgilere göre hocası, sarı kırmızılı kulübü ikna etmek için Türkiye'ye geliyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 21:31 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 21:39
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'de flaş gelişme! Milli takım hocası ikna için geliyor

, Mısır Olimpik Milli takımına çağırılan 'in Olimpiyatlarda oynamasına karşı çıkarken, Mısır'dan sürpriz bir atak geldi.

İKNA İÇİN GELİYORLAR
Mısır basınında yer alan habere göre, Olimpik Milli takım hocası , sarı kırmızılı kulübü ikna etmek için Mohamed ile beraber İstanbul'a gelecek.

Konu ile ilgili yer alan haberde, "Mostafa önümüzdeki günlerde Türkiye'ye seyahate gidecek. Shawky Gharib (Mısır Olimpiyat Takımı Teknik Direktörü), Mohamed'in kulübü ile görüşmek için Türkiye'ye gidebilir. Mostafa ile kulüp arasında iyi bir diyalog var ve Allah'ın izniyle onun milli takımda olması için ikna edilecek." ifadelerine yer verildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARINI KAÇIRABİLİR
Mısır Olimpik Milli takımı, 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin, 28 Temmuz'da ise Avustralya ile karşılaşacak. Muhammed, bu maçlar sebebiyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım için oynayacağı ön eleme maçlarını kaçırabilir.

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