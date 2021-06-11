Galatasaraylı Mostafa Mohamed'de flaş gelişme! Milli takım hocası ikna için geliyor

Galatasaray, Mısır Olimpik Milli takımına çağırılan Mostafa Mohamed'in Olimpiyatlarda oynamasına karşı çıkarken, Mısır'dan sürpriz bir atak geldi.

İKNA İÇİN GELİYORLAR

Mısır basınında yer alan habere göre, Olimpik Milli takım hocası Shawky Gharib, sarı kırmızılı kulübü ikna etmek için Mohamed ile beraber İstanbul'a gelecek.

Konu ile ilgili yer alan haberde, "Mostafa önümüzdeki günlerde Türkiye'ye seyahate gidecek. Shawky Gharib (Mısır Olimpiyat Takımı Teknik Direktörü), Mohamed'in kulübü ile görüşmek için Türkiye'ye gidebilir. Mostafa ile kulüp arasında iyi bir diyalog var ve Allah'ın izniyle onun milli takımda olması için ikna edilecek." ifadelerine yer verildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARINI KAÇIRABİLİR

Mısır Olimpik Milli takımı, 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin, 28 Temmuz'da ise Avustralya ile karşılaşacak. Muhammed, bu maçlar sebebiyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım için oynayacağı ön eleme maçlarını kaçırabilir.



