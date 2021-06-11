Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara sözleri

Galatasaray'ın yeni transferleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladılar. Başkan Mustafa Cengiz'in video konferans yöntemi ile katıldığı imza töreni, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile yeni transferler Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.
Galatasaray'ın yeni transferleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladılar. Başkan Mustafa Cengiz'in video konferans yöntemi ile katıldığı imza töreni, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile yeni transferler Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.
Başkan Mustafa Cengiz, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Aslan gibi futbolcular karşımda. Onları görünce çok mutlu oldum. Türk insanı, verilen sözler, genel eğilimler açısından bu Anadolu delikanlılarını ayrıca kutluyorum. Kimseye laf atmıyorum. Her söyleyeceğimi açık söylerim. Bu da nedense kalıplara uymuyor. Alpaslan'ı çok uzun süreden beri izliyorum. Her ikisi de 1993 doğumlu. Bu çok önemli.
Genç futbolcular. Bizde 30'una yaklaşan futbolcuyu hemen yaşlandırıyorlar; ama öyle değil. Alpaslan'ın verdiği mücadeleyi unutmam mümkün değil. Şahsen benim hep beğendiğim bir futbolcuydu. Ben hiçbir zaman oyuncu seçme lüksüne sahip bir başkan olmadım. Seçmem de. Her zaman teknik ekibe bırakırım. Ozan Kabak hariç… Alpaslan'da savaşçı karakterini hep gördük. Attığı penaltıları, soğukkanlılığını, sahada ölümüne verdiği mücadeleyi izledik. Aynı mücadeleyi Galatasaray'da da yapacağına inanıyorum. Alpaslan gibi insanlar bulunduğu her takıma enerji ve ruh katar. Bunu biliyorum.