Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! ()

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitiren 'da gelecek sezon çalışmaları başladı. Ara transferde birçok ismi kadrosuna kazandıran , yaz transfer dönemi için de düğmeye bastı. Transfer hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Cİmbom'un yıldız oyuncusuna sürpriz bir talip çıktığı öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:44 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:44
Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

'a 2018-2019 sezonunun başında transfer olan ve sarı kırmızılı formayla 1 lig, 1 kupa ve 1 Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanan Emre Akbaba, Galatasaray kariyerinde sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

1 YIL YEŞİL SAHALARDAN UZAK KALDI

Milli futbolcu bu süreçte ayak tarak kemiğinde kırık ve kaval ve alt adale kemiğinde kırık sakatlıkları yaşayarak sahalardan toplamda 321 gün uzak kaldı. Emre Akbaba neredeyse 1 yıl sakatlıklar sebebiyle yeşil sahalardan uzak kaldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

KRİTİK GOLLER ATTI

Sarı kırmızılı formayla beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Emre Akbaba, 2020-2021 sezonunun son haftalarında ise takımını birçok maçta ipten aldı. Trabzonspor karşısında son dakika golüyle takımına 1 puanı getiren Emre Akbaba, Konyaspor maçında yine son dakikada sahneye çıkmış ve 'a 3 puanı getiren golü atmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

G.SARAY İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona erdi. Sarı Kırmızılı kulüp hem Ömer Bayram hem Emre Akbaba ile sözleşme yenilemek istiyor. 'ın Emre Akbaba ve Ömer Bayram'la sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI

Her fırsatta 'da kalmak istediğini ifade eden Emre Akbaba'nın Sarı kırmızılı kulüple sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılırken sürpriz transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

BAE'DEN EMRE AKBABA'YA TRANSFER TEKLİFİ

Milliyet'in derlediği habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübün ile sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'ya reddedilemez bir teklif yaptığı öne sürüldü. Ülke basınında yer alan habere göre, Emre Akbaba ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

TAKIM İSMİ VERİLMEDİ, AKBABA SICAK BAKIYOR

Körfez Ligi'nde oynadığı belirtilen fakat takım ismi verilmeyen haberde Emre Akbaba'ya yapılan teklifin mali anlamda çok iyi olduğu ve oyuncunun da bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

ALANYASPOR'DA PARLADI

Süper Lig'de Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve formaları giyen A Milli futbolcu özellikle Alanyaspor'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışına girdiği Akbaba'da mutlu sona ulaşan ekip Galatasaray olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

GALATASARAY 4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Emre Akbaba 3 sezon formasını giydiği 'da 70 maça çıktı. Akbaba bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 6 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın Alanyaspor'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcunun Transfermarkt'taki değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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