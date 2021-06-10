Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray, oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.
Galatasaray'a 2018-2019 sezonunun başında transfer olan ve sarı kırmızılı formayla 1 lig, 1 kupa ve 1 Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanan Emre Akbaba, Galatasaray kariyerinde sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı.
1 YIL YEŞİL SAHALARDAN UZAK KALDI
Milli futbolcu bu süreçte ayak tarak kemiğinde kırık ve kaval ve alt adale kemiğinde kırık sakatlıkları yaşayarak sahalardan toplamda 321 gün uzak kaldı. Emre Akbaba neredeyse 1 yıl sakatlıklar sebebiyle yeşil sahalardan uzak kaldı.
KRİTİK GOLLER ATTI
Sarı kırmızılı formayla beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Emre Akbaba, 2020-2021 sezonunun son haftalarında ise takımını birçok maçta ipten aldı. Trabzonspor karşısında son dakika golüyle takımına 1 puanı getiren Emre Akbaba, Konyaspor maçında yine son dakikada sahneye çıkmış ve Galatasaray'a 3 puanı getiren golü atmıştı.
G.SARAY İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona erdi. Sarı Kırmızılı kulüp hem Ömer Bayram hem Emre Akbaba ile sözleşme yenilemek istiyor. Galatasaray'ın Emre Akbaba ve Ömer Bayram'la sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.
SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI
Her fırsatta Galatasaray'da kalmak istediğini ifade eden Emre Akbaba'nın Sarı kırmızılı kulüple sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılırken sürpriz transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.
BAE'DEN EMRE AKBABA'YA TRANSFER TEKLİFİ
Milliyet'in derlediği habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübün Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'ya reddedilemez bir teklif yaptığı öne sürüldü. Ülke basınında yer alan habere göre, Emre Akbaba ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.
TAKIM İSMİ VERİLMEDİ, AKBABA SICAK BAKIYOR
Körfez Ligi'nde oynadığı belirtilen fakat takım ismi verilmeyen haberde Emre Akbaba'ya yapılan teklifin mali anlamda çok iyi olduğu ve oyuncunun da bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi
ALANYASPOR'DA PARLADI
Süper Lig'de Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray formaları giyen A Milli futbolcu özellikle Alanyaspor'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışına girdiği Akbaba'da mutlu sona ulaşan ekip Galatasaray olmuştu.
GALATASARAY 4 MİLYON EURO ÖDEDİ
Emre Akbaba 3 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 70 maça çıktı. Akbaba bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 6 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın Alanyaspor'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcunun Transfermarkt'taki değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.