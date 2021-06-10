Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldız ayrılıyor mu? Sürpriz teklif! (GS spor haberi)

BAE'DEN EMRE AKBABA'YA TRANSFER TEKLİFİ



Milliyet'in derlediği habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübün Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'ya reddedilemez bir teklif yaptığı öne sürüldü. Ülke basınında yer alan habere göre, Emre Akbaba ile görüşmelerin başladığı ifade edildi.

TAKIM İSMİ VERİLMEDİ, AKBABA SICAK BAKIYOR



Körfez Ligi'nde oynadığı belirtilen fakat takım ismi verilmeyen haberde Emre Akbaba'ya yapılan teklifin mali anlamda çok iyi olduğu ve oyuncunun da bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi