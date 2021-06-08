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Kırmızı Elmas'ta

'nde kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. Yapılan kura çekimi sonrasında üyeler arasında 'uğurlu' olarak kabul edilen kırmızı oy pusulası 'a gitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Kırmızı Elmas'ta

'nde kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. Yapılan kura çekimi sonrasında üyeler arasında 'uğurlu' olarak kabul edilen kırmızı oy pusulası 'a gitti. Bu durumdan oldukça memnun olan Elmas, "Seçimde bizi temsil edecek renk az önce belli oldu. 'in de dediği gibi "Vişneye çalan koyuca tatlı bir KIRMIZI" ifadesini kullandı. mor, sarı, yeşil, ise gri oy pusulasıyla seçimde yarışacak. Elmas ve Öztürk renk seçimine katılırken, diğer adaylar temsilci gönderdi.

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