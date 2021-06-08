Kırmızı Elmas'ta

Galatasaray Kongresi'nde kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. Yapılan kura çekimi sonrasında üyeler arasında 'uğurlu' olarak kabul edilen kırmızı oy pusulası Burak Elmas'a gitti. Bu durumdan oldukça memnun olan Elmas, "Seçimde bizi temsil edecek renk az önce belli oldu. Ali Sami Yen Bey'in de dediği gibi "Vişneye çalan koyuca tatlı bir KIRMIZI" ifadesini kullandı. Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Yiğit Şardan ise gri oy pusulasıyla seçimde yarışacak. Elmas ve Öztürk renk seçimine katılırken, diğer adaylar temsilci gönderdi.