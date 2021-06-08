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ile sözleşmesi biten Linnes'i kadrosuna katmak istiyor

Son dakika spor haberi: 'in yeni ekiplerinden transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Alınan bilgiye göre temsilcisi Altay, ile sözleşmesi sona eren ve 2015/16 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki Norveçli oyuncu 'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (Son dakika transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 08:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 09:35
Altay Galatasaray ile sözleşmesi biten Linnes'i kadrosuna katmak istiyor

Siyah-beyazlılar, ile sözleşmesi biten Norveçli tecrübeli sağ bek 'in transferi için devreye girdi.

'e 18 yıl aradan sonra dönen , transferde büyük oynuyor.

'ın haberine göre; dış transferde birçok yıldızı gündemine alan ekibi, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Martin Linnes'e de talip oldu. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona eren Linnes'i takıma kazandırmak için girişimlere başlandı. 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Galatasaray'a Norveçli sağ beki kazandıran teknik direktör 'nin Altay yönetiminden de eski oyuncusunu talep ettiği iddia edildi. Transfer için tecrübeli çalıştırıcı Denizli'nin Linnes ile direkt bağlantıya geçerek ikna etmeye çalıştığı da öğrenildi.

İZMİR'E GELMEYE SICAK BAKIYOR

Ocak 2016'da ara transfer döneminde ekibi 'den 'a transfer olan 29 yaşındaki sağ bek, 5.5 sezondur 'de forma giyiyor. Martin Linnes'in de Altay'a sıcak baktığı belirtildi. Siyahbeyazlı yönetimin, transfer için maddi şartların oluşması için çaba sarfettiği öğrenildi.

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