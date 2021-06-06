Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Luyindama kararı! Kalacak mı? (GS spor haberi)

Galatasaray 'ın Club Brugge 'dan 8 milyon Euro (3 milyon Euro kiralık, 5 milyon Euro bonservis) bedelle kadrosuna kattığı Christian Luyindama 'nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Cimbom'da bu sezon uzun süreli bir sakatlık geçiren ve döndüğünde ise yaptığı kritik hatalarla takımının puan kaybı yaşamasına sebep olan Demokratik Kongolu stoper konusunda karar verildi.