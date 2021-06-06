Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Luyindama kararı! Kalacak mı? (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: 'dan Luyindama kararı! Kalacak mı? ( haberi)

Son dakika spor haberi: 'i 2. sırada bitiren 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan ile ilgili kararını da verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 13:20
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Luyindama kararı! Kalacak mı? (GS spor haberi)

'ın 'dan 8 milyon Euro (3 milyon Euro kiralık, 5 milyon Euro bonservis) bedelle kadrosuna kattığı 'nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Luyindama kararı! Kalacak mı? (GS spor haberi)

'da bu sezon uzun süreli bir sakatlık geçiren ve döndüğünde ise yaptığı kritik hatalarla takımının puan kaybı yaşamasına sebep olan Demokratik Kongolu stoper konusunda karar verildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Luyindama kararı! Kalacak mı? (GS spor haberi)

SÖZLEŞME KARARI YENİ YÖNETİMDE!

27 yaşındaki yıldızın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu sayede transferde elini güçlendirmiş olacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Luyindama kararı! Kalacak mı? (GS spor haberi)

Fakat yönetim seçim sürecinde resmi bir adım atmayacak ve kararı yeni yönetime bırakacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Luyindama kararı! Kalacak mı? (GS spor haberi)

RUSYA'DAN TALİP VAR

27 yaşındaki stopere 'nın talip olduğu belirtilirken, ekibinin 5-6 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Luyindama kararı! Kalacak mı? (GS spor haberi)

Luyindama geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken; 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2022'de sözleşmesi bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gözüküyor.

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