Sessizce izliyor

Geçtiğimiz günlerde Florya'ya gelerek eşyalarını toplayan Fatih Terim, olsun ya da olmasın gelecek dönemle ilgili raporunu da sunmayı ihmal etmedi. Seçim sürecini etkilemek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, destek veya eleştirilere yanıt vermemeyi tercih ediyor.
KUPA KOLEKSİYONCUSU
Terim, 31 Mayıs itibarıyla G.Saray'daki 4. dönemini tamamladı. Görev yaptığı son 3.5 sezonda sarı-kırmızılı takıma 2 Süper Lig, bir Türkiye Kupası, bir de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşattı. Sarıkırmızılı kulüpteki kupa sayısını 20'ye çıkardı.