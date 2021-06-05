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Sessizce izliyor

Geçtiğimiz günlerde 'ya gelerek eşyalarını toplayan , olsun ya da olmasın gelecek dönemle ilgili raporunu da sunmayı ihmal etmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Sessizce izliyor
Geçtiğimiz günlerde 'ya gelerek eşyalarını toplayan , olsun ya da olmasın gelecek dönemle ilgili raporunu da sunmayı ihmal etmedi. Seçim sürecini etkilemek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, destek veya eleştirilere yanıt vermemeyi tercih ediyor.

KUPA KOLEKSİYONCUSU
Terim, 31 Mayıs itibarıyla 'daki 4. dönemini tamamladı. Görev yaptığı son 3.5 sezonda sarı-kırmızılı takıma 2 , bir , bir de şampiyonluğu yaşattı. Sarıkırmızılı kulüpteki kupa sayısını 20'ye çıkardı.

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