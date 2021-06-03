Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Andos Townsend harekatı! Transfer planı ortaya çıktı

Younes Belhanda'yı gönderen Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile de yollar ayrılıyor. Bu sezon takımın en kötüleri arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcu 3.85 milyon euro'luk maaşıyla takımın en maliyetli isimleri arasında yer alıyor.
Younes Belhanda'yı gönderen Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile de yollar ayrılıyor. Bu sezon takımın en kötüleri arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcu 3.85 milyon euro'luk maaşıyla takımın en maliyetli isimleri arasında yer alıyor.
Bir yıl daha anlaşması bulunan Feghouli'nin gönderilmesi planlanırken sarı-kırmızılılar yerine Andros Townsend'i transfer etmek için çalışmalara başladı. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi biten Townsend, kulübüyle yeni kontrat imzalamayacak.
GÖNLÜ GALATASARAY'DAN YANA
Şampiyonluğa oynayacak bir takımda forma giymek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray, 8 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız ismi, imza parası karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor.