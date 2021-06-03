Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Andos Townsend harekatı! Transfer planı ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: 'dan Andos harekatı! Transfer planı ortaya çıktı

'da performansı dip yapan gözden çıkarıldı. Cezayirli futbolcuya kulüp aranırken ekiplerinden 'tan ayrılan Andos ile görüşmelerin başladığı ifade edildi. Yıldız ismin de sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı ifade edildi. İşte Aslan'ın transferde Towsend planı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Andos Townsend harekatı! Transfer planı ortaya çıktı

'yı gönderen 'da ile de yollar ayrılıyor. Bu sezon takımın en kötüleri arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcu 3.85 milyon euro'luk maaşıyla takımın en maliyetli isimleri arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Andos Townsend harekatı! Transfer planı ortaya çıktı

Bir yıl daha anlaşması bulunan Feghouli'nin gönderilmesi planlanırken sarı-kırmızılılar yerine 'i transfer etmek için çalışmalara başladı. ekiplerinden ile sözleşmesi biten , kulübüyle yeni kontrat imzalamayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Andos Townsend harekatı! Transfer planı ortaya çıktı

GÖNLÜ GALATASARAY'DAN YANA
Şampiyonluğa oynayacak bir takımda forma giymek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, 'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray, 8 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız ismi, imza parası karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Andos Townsend harekatı! Transfer planı ortaya çıktı

'in menajeriyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, Feghouli'nin elden çıkartılması halinde Townsend ile kontrat imzalanacak. Tabii transferin resmiyete dökülmesi için 19 Haziran'daki genel kurul da beklenecek.

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