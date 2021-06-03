Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Andos Townsend harekatı! Transfer planı ortaya çıktı

Younes Belhanda'yı gönderen Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile de yollar ayrılıyor. Bu sezon takımın en kötüleri arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcu 3.85 milyon euro'luk maaşıyla takımın en maliyetli isimleri arasında yer alıyor.

